El pecado original

El fracasado Albert Rivera dijo en una reciente entrevista que todo político en este país sabe que el sistema de pensiones español está en quiebra, aunque nunca lo admitiría en público. Él tampoco lo dijo mientras fue diputado. Nada de esto me sorprende: en España, los políticos cuando tienen un diálogo franco con alguien de confianza desvelan lo que verdaderamente piensan, frecuentemente en las antípodas de sus postulados públicos. La opinión pública, incluso también los medios de comunicación, tiene parte de culpa porque si nos dijeran la verdad probablemente los crucificaríamos.

En Baleares, aunque todos lo piensan, nadie dice jamás que la función pública presta unos servicios lamentables a unos costes desaforados; ni que tenemos más financiación de la que somos capaces de gastar; o que los sindicatos y patronales se han convertido en parias subvencionados por las instituciones; que la figura del fijo discontinuo es una vergüenza, o que es urgente una modificación legislativa para que la representación institucional deje de ser tan patética.

Cuando nuestros políticos no tienen riesgo alguno de ser captados por un micrófono, se atreven a admitir que esto no da más de sí. Algunos incluso dirán que la enseñanza, tal como denuncian los informes internacionales que aquí no hemos podido impedir que se hagan, es catastrófica y, por ende, fracasa en la formación de los jóvenes; que es lógico que el precio de la vivienda se dispare porque no hay suelo para construir; o que ya nos va bien estar saturados de turismo porque la gente vota con el bolsillo; o que la televisión pública la han creado para que el que gobierna la manipule a su libre albedrío; o que aumentar más y más los salarios no significa mejor gestión sanitaria.

En público lo negarán todo; ante un micrófono llevan su teatro al paroxismo, criticando a los rivales por lo mismo que ellos también hacen, adulando a los sindicatos que los chantajean diariamente, poniendo cara de sufrir por el bienestar de sus conciudadanos, fingiendo preocupación. Nunca ni una palabra es natural, fresca, sorprendente; todo es absolutamente previsible, repetido, vacío.

Más que por los temas que no resolvemos, la tragedia de Baleares –que es similar a la del resto de España– consiste en que el debate público es totalmente falso: nunca un político se creyó que vayamos a tener un régimen especial; nunca fueron ecologistas por lo que ninguno dudó en pasar cien mil viviendas de uso residencial a uso turístico; han aprobado planes de reindustrialización sin preocuparse de que ya no quedaba ni una industria; jamás les importó la gestión por lo que ni se inmutan cuando no son capaces de gastar sus propios presupuestos.

Nuestra política es una farsa porque funciona exactamente al revés de lo que predica. Nunca un político ha estado a disposición de sus votantes; en ningún caso ha defendido la libertad y sí el control bajo manga de todo agente social; nunca nadie ha puesto los intereses de Baleares antes que los suyos; jamás ha cuestionado a su jefe cuando había que decidir; anteponen la victoria táctica, la jugada miserable de hoy mismo a cualquier visión para el futuro.

El Parlament, el lugar en el que deberíamos debatir los temas importantes, es absolutamente lamentable. No sólo porque los políticos no se escuchan entre ellos sino porque todos dicen exactamente lo mismo: un discurso cuando gobiernan, otro cuando están en la oposición. La actitud de Més y de Vox respecto de PSOE y PP es la misma: críticos ma non troppo, que de eso han de comer. Usted mismo podría escribir en un folio todos los tópicos idiotas que tanto el Gobierno como la oposición van a lanzarse en el pleno del próximo martes. Ni una palabra sincera, ni un acuerdo sobre la realidad desde la que vamos a construir el futuro. Todo puesta en escena. Sólo les importa colocar a su tropa con sueldos suculentos y a esperar cuatro años. El único destino de los presupuestos es comprar voluntades, bien con aumentos salariales, bien con subvenciones, bien regalando viajes, transporte, ayudas o lo que se tercie.

No existe el menor interés en comprobar el buen destino de ese dinero, porque todos, pobres y ricos, necesitados y opulentos votan. Hemos llegado al esperpento de que los ciudadanos pagaremos con nuestros impuestos los aranceles que Trump ha puesto a nuestras exportaciones. Y la oposición calla porque igual también se puede llevar un votito de este caos.

Construir algo a partir de un discurso mentiroso es imposible. El hábito de falsear lo evidente es nuestro verdadero pecado original. No sólo Sánchez o Abascal son problemas, el sistema se tambalea de tan falso que es.