El Patró de la Llengua

Aquest passat dimecres, a tot arreu dels Països Catalans, poguérem comprovar i celebrar el Dia del Llibre presidit per Sant Jordi, la Gran Diada de la Llengua Catalana. Més que de la lectura i de la rosa, dimecres el dedicàrem a besar-nos i abraçar-nos en la nostra llengua pròpia. ¡Quanta alegria vàrem contemplar a les places i el carrers dels nostres pobles i de les nostres ciutats amb tot el món parlant i llegint les múltiples varietats del nostre català mil·lenari! ¡Quina Gran Festa que va ser aquest darrer Sant Jordi!

A tots els indrets de la nostra nació, des del Mediterrani fins als Pirineus, des del mar a la muntanya, des de tot arreu on la vida batega amb la nostra ànima i el nostre cor, amb un llibre en una mà i una rosa en l’altre, tothom es felicitava amb la llengua que ens uneix. Què serien els Països Catalans, què seria la nostra nació, si deixéssim de parlar-la i d’usar-la? Un desert o una presó on tots ens sentiríem abandonats de la mà de Déu i de la identitat que ens configura culturalment i humana.

Quan penso en tots els enemics que no paren de conspirar i de legislar contra aquesta realitat natural, no puc deixar preguntar-me com és possible tant vilesa, tant d’odi i tanta incultura. Quan veig que la presidenta del Govern i la presidenta del Congreso de los Diputados, nascudes i crescudes entre nosaltres baixen vergonyosament el seu cap en senyal de submissió i s’agenollen als peus de les autoritats castellanes i espanyoles, la sang m’infla les venes. Totes dues es passejaven, entre les parades de llibres i de roses, dimecres passat amb una rialla falsa a la boca manifestant la seva hipocresia. Sepulcres emblanquinats per defora i corruptes per dedins.

El papa Francesc, que avui enterren a Roma, també, en el seu moment i per separat, els va fer algun advertiment en aquest sentit, però elles es taparen les orelles. I, per altra banda, ¿què fan el batle de Ciutat i el d’altres municipis sense aplicar el que la democràcia mana i Sant Jordi beneeix? I què hem de dir dels governs d’Illa al Principat i de Mazón al País Valencià. On és l’amor a la llengua i a nosaltres mateixos?