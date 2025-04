Las mentiras en la política

Si les pregunto porqué Bill Clinton tuvo que someterse a un procedimiento de destitución en el Senado, muchos me contestarán «porque tuvo una relación sexual con la becaria Monica Lewinsky en la propia Casa Blanca». Pues no, lo siento, fue por haber mentido al respecto de manera pública. En el mundo anglosajón las debilidades se perdonan si se reconocen. Las mentiras son inaceptables.

Dos ministros alemanes de Angela Merkel tuvieron que dimitir porque se supo que habían plagiado en parte sus tesis doctorales. Es otra forma de mentira igualmente inaceptable. Claro que hablamos de Alemania, un país que se toma todo muy en serio.

La vicepresidenta Yolanda Díaz a la hora de explicar porque Pedro Sánchez no acude al funeral del papa Francisco ha dicho que se atienen a una «estricta raigambre diplomática». Miente, además de confundir raigambre con tradición. Pero es mentira igualmente, no hay ninguna tradición diplomática a la que agarrarse. Veamos.

A la muerte del papa Pablo VI en agosto de 1978, tanto los reyes Juan Carlos y Sofía como el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, acudieron al funeral de Estado.

El papa Juan Pablo I falleció a los 33 días de su elección (¿sabremos algún día toda la verdad?) y el Vaticano decidió no hacer un funeral de Estado y pidió a los jefes de Estado y de Gobierno que se abstuviesen de viajar a Roma. Por parte española acudió el ministro de la Presidencia José Manuel Otero Novas. Juan Pablo II murió en abril de 2005 y a su funeral de Estado acudieron los reyes Juan Carlos y Sofía y el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuando falleció el papa emérito Benedicto XVI en diciembre de 2022, se rebajó la categoría del funeral por no ser un papa en activo. Acudieron la reina Sofía y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

¿Dónde está la raigambre diplomática? Y por si fuera poco, Sánchez dijo que «está bien así, con los Reyes». Manifestación totalmente sincera. No acepta ser el segundo. No se encuentra nada a gusto cuando tiene al Rey por delante. Lo hemos visto en otras ocasiones. Como no podía impedir que los Reyes fueran, se baja él del avión. A ver, si están los Reyes, Pedro Sánchez es prescindible. Lo que está claro es que se trata de un gesto feo sin precedentes.

Los políticos no distinguen muy bien la mentira de la verdad. Si además el presidente del Gobierno es un narcisista no puede aceptar que esté haciendo algo mal. La culpa siempre será de los otros. Quizá los diplomáticos somos muy sensibles al uso de la palabra «diplomática» porque como adjetivo puede encubrir un desconocimiento o una mentira. Ni raigambre ni diplomática.