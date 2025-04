Adiós, Francisco

Nos despedimos de Francisco, el Papa simpático. Quizá por compartir idioma y sentido del humor, este Pontífice ha resultado el más cercano de todos. Espontáneo, divertido, sin pasar de puntillas por ninguno de los graves asuntos que afectan a la institución. Veremos hacia dónde se inclina el cónclave que designará a su sucesor. Dicen algunos que la extrema derecha está afilando las uñas para colocar a uno de los suyos, mientras otros creen que la continuidad de los postulados de Bergoglio es lo más acertado.

Seguramente ni una cosa ni la otra. A la Iglesia le acechan múltiples problemas. El principal es su propia supervivencia. Europa, corazón de esta fe, es ya prácticamente atea, en América Latina las otras confesiones cristianas ganan terreno a marchas forzadas y en el resto del mundo el Islam se extiende como un cáncer. Menos del 18 por ciento del planeta es católico y me atrevería a decir que la mayoría de los que lo somos solo figuramos en la estadística porque fuimos bautizados antes de que pudiéramos decidir nada. El catolicismo crece únicamente en Asia y África y está claro que la realidad de esos continentes es muy diferente de la nuestra, así que tal vez las miradas deban dirigirse hacia allá. Los otros debates, sobre la presunta progresía de Francisco o el presunto conservadurismo de Juan Pablo II, no pueden ser más ridículos. La Iglesia de Pedro no puede –como ninguna otra– ser progresista.

Es un oxímoron. Una estructura con dos mil años de antigüedad, basada en preceptos de hace siglos, con una férrea estructura jerárquica, no puede introducir moderneces que solo conseguirían dinamitarla desde dentro. Todos los papas son conservadores. En esencia, no pueden ser otra cosa.