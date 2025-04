Si a buen entendedor pocas palabras bastan, a buen sobreentendedor no le hace falta ninguna. Yo, en tanto que sordo, no entiendo casi nada cuando me hablan, pero lo sobreentiendo todo. Sé mucho en cuestión de sobreentendidos. Por ejemplo, que desde siempre y tanto en cuestiones públicas de política como en la vida privada y hasta en la narrativa, la gente estaba poco menos que obligada a sobreentender, porque muchas cosas no se decían, y si no las cogías al vuelo o entrelíneas, nunca te enterabas de nada. Se suponía que sobreentender era de listos, y cuanto más listo era uno, más cosas sobreentendía.

Sin pasarse de listo, claro está, un trastorno mental te hace entender lo que nunca ha sucedido. A mí, quizá por costumbre, siempre me ha gustado más sobreentender que entender, por la satisfacción que produce avanzar con intrepidez por un oscuro bosque de sobrentendidos, entre la maleza, y con frecuencia no siento que haya entendido realmente algo hasta que, tras entenderlo, luego además lo sobreentiendo. Llevo muy mal que en los últimos tiempos, por desvergüenza, mala educación o cambio de paradigma cultural, todo se ha vuelto tan explícito, y se pregona a gritos con tal determinación, que ya no haya nada que sobreentender. El antiguo arte de sobreentender se ha puesto imposible, porque no sólo a nuestros líderes, locales o internacionales, se les entiende todo a la primera sin sombra de duda, sino también a la gente en general, a los comentaristas y tuiteros, a los intelectuales. Hasta los personajes de las pelis, y los argumentos en que se ven envueltos, son tan claros y evidentes como una cucaracha en la sopa. Saltan a la vista, se sabe lo que son, su sinceridad es apabullante. No engañan a nadie, en definitiva. ¿Hay algo que sobreentender si el presidente de Estados Unidos la emprende contra sus Universidades o dice que la UE se creó para joder a EEUU? Nada. El sobreentendido es que se le ha entendido todo. Si antes entender era difícil, ahora lo difícil es sobreentender. Además también está muy mal visto, ya no es cosa de listos, se sobreentiende que provoca malentendidos. Y qué me dicen de un mundo en el que ya no hay lugar a malentendidos. Uff…