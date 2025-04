Balears lidera un canvi de paradigma turístic

En un moment crucial per al futur de les nostres Illes Balears, el Govern que lidera Marga Prohens ha impulsat un nou decret llei amb la ferma convicció d’abordar els reptes de la gestió turística d’una manera valenta i decidida. Aquesta normativa, fruit d’un procés de reflexió profunda i d’una escolta activa a molts dels actors de la nostra societat, ha generat un debat públic que, si bé és inherent a qualsevol avanç significatiu, requereix de claredat i precisió davant la proliferació d’interpretacions.

He observat com algunes lectures interessades del Decret s’allunyen substancialment del seu contingut i dels objectius que persegueix. Com a conseller de Turisme, sent la responsabilitat d’oferir una visió clara i transparent de les mesures adoptades, amb la voluntat sincera de establir ponts, fomentar un diàleg constructiu i promoure una comprensió informada per part de tots els ciutadans i agents implicats.

Un dels pilars fonamentals d’aquest Decret és la contenció real del creixement de noves places turístiques, i la prohibició dins l’àmbit dels habitatges plurifamiliars. És una afirmació categòrica i contrastable: aquest Govern no està creant noves places de lloguer vacacional. Al contrari, hem estat pioners establint un marc regulador que en limita l’expansió i prohibim noves llicències dins plurifamiliars. Aquests que els mateixos que avui en fan crítica ferotge permeteren l’any 2017 amb el pretext de ‘democratitzar’ els beneficis turístics.

Pel que fa al parc de places existents dins plurifamiliars, recordem que, heretat d’etapes governamentals anteriors, i vista la impossibilitat de retirar drets adquirits sense haver d’assumir responsabilitats patrimonials, el nostre full de ruta se centra ara a incrementar significativament les exigències de qualitat per a la renovació d’aquestes llicències.

A Palma i a l’illa d’Eivissa, especialment sensible quant a la falta d’habitatge per a residents, les llicències de lloguer turístic dins plurifamiliars estan prohibides. Per tant, el problema greu dins els plurifamiliars és l’oferta turística il·legal.

I precisament un eix estratègic d’aquest Decret és la lluita frontal contra el lloguer turístic il·legal. Aquesta activitat no només representa una competència deslleial per als empresaris que compleixen escrupolosament la normativa, sinó que també agreuja la problemàtica de l’accés a l’habitatge i deteriora la cohesió dels nostres barris. Per això, juntament amb altres mesures que us convid a analitzar, hem augmentat significativament les sancions i hem establert mecanismes per a responsabilitzar les plataformes en línia, cercant erradicar d’arrel aquesta pràctica perjudicial.

Som plenament conscients de l’emergència residencial que pateixen les nostres illes.

En resposta a aquesta necessitat, des de la meva àrea hem inclòs mesures concretes i àgils per a facilitar la conversió d’hotels obsolets en habitatges destinats al lloguer social, eliminant traves burocràtiques i agilitzant els processos. Així mateix, la innovadora mesura d’oferir la condonació d’una part significativa de la multa a aquells propietaris que, després de ser sancionats per lloguer il·legal, decideixin destinar el seu habitatge a ús residencial, és una mostra clara de la nostra voluntat de trobar solucions efectives i pragmàtiques.

La Disposició Addicional Quarta ha estat objecte d’un debat intens. El seu objectiu primordial és impulsar una profunda transformació qualitativa no només de la nostra planta hotelera, sinó també dels sectors complementaris que enriqueixen l’experiència turística a les nostres illes. Permetre un augment limitat de la superfície edificada, condicionat a no incrementar el nombre de places d’allotjament, cerca facilitar la creació d’espais més amplis i moderns, la incorporació de serveis de major valor afegit i, en definitiva, elevar l’experiència que oferim als nostres visitants en el seu conjunt. Una destinació de major qualitat té el potencial d’atreure un turisme amb major capacitat de despesa, beneficiant tota la cadena de valor de la nostra economia, i sovint requereix personal més qualificat, impulsant la creació d’ocupació de qualitat i millors salaris en diversos àmbits.

Aquesta proposta legislativa és el resultat d’un procés exhaustiu d’escolta activa i col·laboració amb tots els sectors implicats. A través de diversos canals, hem recollit les opinions d’hotelers, empresaris d’altres àmbits, sindicats, ajuntaments i representants de la societat civil. Si bé és cert que la diversitat d’interessos dificulta assolir un consens unànime, la voluntat inequívoca del Govern i de la presidenta Prohens ha estat sempre construir un marc normatiu que respongui a les necessitats del conjunt de la societat balear.

Amb tota humilitat puc dir que el Govern ha demostrat una valentia innegable en abordar la contenció del creixement turístic amb mesures que van més enllà del que havien implementat governs anteriors a les Illes Balears. Aquest esforç per afrontar un desafiament complex i crucial per al nostre futur mereix ser reconegut com una passa endavant ferma i decidida. Aquells que opten per la crítica sistemàtica sense voluntat de participar en un debat constructiu, lamentablement demostren una manca de compromís real amb la cerca d’un model turístic més sostenible i equilibrat per a les nostres illes.

Convid tothom a llegir el decret amb atenció, a comprendre el seu esperit i a treballar junts per un futur més pròsper i equilibrat per a les nostres estimades Illes Balears.