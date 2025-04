Pregunta: -Buenos días; para que quede claro: Usted sabe que esto es una entrevista fake, ¿verdad?

Respuesta: -Buenos días, sí, por supuesto, no es real.

P: -Pero se difunde sin intención lesiva...

R: -Por eso me presto a contestarle a usted; si no fuera así, no habría aceptado.

P: -Quería preguntarle por las críticas que han recibido por la nueva Ordenanza Cívica de Palma.

R: -¿Pero todavía se sigue hablando de eso?

P: -Pues sí, parece que a la ciudadanía le interesa mucho su modelo de ciudad.

R: -¡Pero si no tenemos! Perdón, quería decir que nosotros queremos perseguir el incivismo y mejorar la convivencia, básicamente.

P: -Los integrantes de la plataforma dicen que ustedes buscan perseguir la cultura, la vida en la calle y la protesta social. Argumentan que vivir en una caravana no es incivismo; incivismo es hacer de Palma una ciudad donde solo puedan vivir los ricos.

R: -¿Quiénes son esos? ¿El artisteo callejero y algún caravanista?

P: -Hombre, desprecian ustedes a asociaciones de artistas callejeros, músicos, actores, ciclistas, defensores del derecho a la vivienda, colectivos ecologistas, partidos políticos y a las personas que representan.

R: -Ya le aseguro yo que la gente de bien está encantada con la prohibición, la sanción, y el control. Tenemos que cuidar la imagen que damos a los turistas. Y proteger ciertos intereses privados, ya sabe.

P: -Sí. Precisamente les reprochan que la Ordenanza no soluciona los problemas de los residentes y que criminaliza, por ejemplo, a los que viven en caravanas.

R: -Es que, como dijo el alcalde, en Palma no se vive en caravanas, hay que residir en viviendas dignas.

P: -Eso quisieran. Ellos no son el problema, son las víctimas de un mercado de la vivienda despiadado, ¿no cree usted?

R: -Claro, claro; por eso las soluciones vendrán de la mano de servicios sociales y de políticas de vivienda.

P: -¿Y por lo tanto, se niegan ustedes a aplicar la ley de vivienda? No parece muy coherente.

R: -No querrá usted que limitemos el precio del alquiler, nos dejarían de votar los grandes propietarios. Impulsaremos, eso sí, viviendas asequibles.

P: -¿Se refiere usted a vivienda pública?

R: -No. He dicho ‘asequible’.

P: -Volvamos con otros aspectos de la ordenanza. ¿Es cierto que el contenido ya está recogido, prácticamente, en otras normativas?

R: -Sí, pero teníamos que dar sensación de orden en esta ciudad; es lo que tiene gobernar con Vox.

P: -Pero si en el ayuntamiento ustedes no gobiernan con ellos...

R: -Ni sin ellos, snif.

P: -Entonces, ¿la ordenanza no responde a una necesidad real?

R: -Ya le he dicho que es una estrategia política.

P: -¿Para controlar el espacio público?

R: -No solo; también había que restringir algunos derechos que se estaban desmadrando, como la libertad de expresión o el de reunión: estos derechos que les gustan tanto a los progres.

P: -También les echan en cara que este pastiche normativo responde a una lógica moralista y conservadora, que prioriza una ciudad mercantilizada al servicio del turismo y la especulación.

R: -Sí, ¿y? No hemos engañado a nadie.

P: Pues también es verdad. Aunque eso de que algunas entidades ya no puedan intervenir en los plenos, aunque estén inscritas en el RMEC, sí parece un engaño.

R: -No sé de qué se quejan. Para el caso que les hacemos cuando vienen...

P: -La plataforma no quiere «una Palma llena de prohibiciones, cámaras y multas, sino una ciudad viva, acogedora y justa». Literal.

R: -Ya. Pues que no nos voten.

P: -Buen resumen, gracias, ha sido un placer.