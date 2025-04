Una reflexió post-Sant Jordi

Fa dècades que progressivament la literatura va ocupant un lloc cada vegada més marginal o subsidiari en la gran conversa políticocultural del món. En aquest sentit, una generació com la del Boom llatinoamericà, amb escriptors com Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, els quals exerciren d’intel·lectuals estadistes, amb una influència enorme en el terreny polític, avui és inconcebible. No em sembla necessàriament una mala notícia.

Ni Vargas ni García Márquez varen ser mai particularment lúcids, equànimes i ponderats en termes sociopolítics, cosa que encara ara resulta incomprensible per a molta gent. ¿Com pot ser, han exclamat molts ara que s’ha mort Vargas Llosa, que l’home fos tan perspicaç i tan complex escrivint les seves novel·les i tan sectari, dogmàtic i simplista quan escrivia articles on emetia les seves opinions? Idò és la mar de senzill: això és possible perquè la intel·ligència literària, en què allò que preval són les lleis i les veritats de la imaginació i del llenguatge, té molt poc a veure amb la intel·ligència pràctica, o mundana, o realista o aplicada, digau-ho com vulgueu. Que la literatura sigui cada vegada més subsidiària, però, és un problema.

Perquè els llibres –els bons llibres– continuen sent una eina insuperable i inigualada per transmetre coneixement i, sobretot, per expressar i vehicular la immensa riquesa de la vida i del món. En aquest sentit, és un autèntic drama que, per estrictes raons mercantilistes, els llibres avui tenguin una vida cada vegada més curta. Vivim una època de sobreabundància frenètica en tots els sectors, també en l’editorial. Això vol dir que hi ha tantes novetats a cada moment que ja res no importa ni pesa ni queda. La sensació de molts escriptors és que fan feina en un llibre durant tres o quatre anys i que després aquell llibre només és viu durant un parell de mesos i que finalment desapareix com si no hagués existit.

És una sensació molt incòmoda, que cada any va en augment. Per Sant Jordi, que a més hi afegeix un toc mediàtic i comercial bastant abominable, aquesta sobreabundància frenètica i els seus efectes són més evidents que mai. Davant d’això, el millor que poden fer els escriptors és aplicar-se una lliçó que, en realitat, serveix per a totes les coses de la vida: per sentir que el que fas val la pena has de viure amb plenitud la feina, mai no pots esperar a sentir que val la pena en funció de la recompensa. La feina és la recompensa.