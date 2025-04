Dijous Sant vaig pujar a Valldemossa a fer panades a ca la meva tia, i un trajecte que són 20 minuts el vam fer amb una hora. Per sort, només vam dinar un pèl tard.

La postal era dantesca: dos TIB, una cua eterna de cotxes, bicicletes pertot. Un matrimoni de ciclistes aturat just ben enmig de la carretera, a l’Estret de Valldemossa, fent la xerradeta com si fossin a plaça. Per tu, paciència, si no vols perdre el boll. És el que toca si vius a prop del que anomenen ‘zones puntuals’: infestacions de turistes despistats, guiris damunt bicicletes, i cotxes de lloguer que s’aturen a cada revolt per contemplar les vistes.

Gent del centre de Ciutat, de Sóller, de Valldemossa i a les que viviu en aquests ‘llocs determinats’, que la sort s’apiadi de vosaltres, perquè les polítiques públiques no ho faran.