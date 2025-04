Hace unos meses los cines del mundo estrenaron Cónclave, una película dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes que fue nominada a muchos óscars que se materializaron en uno. La producción británica recreaba el proceso de elección de un pontífice en la Iglesia católica. No escribí nada en su momento porque, aunque buena en su dimensión cinematográfica, me pareció que la obra perdía su credibilidad al minuto diez de su inicio y perdía su racionalidad diez minutos antes de su final. Reconozco que no supe descubrir su dimensión profética.

En los próximos días viviremos un cónclave de verdad. Todo un ritual perpetuado a través de los siglos en el que los más novelescos creen ver intrigas, misterios y secretismos vaticanos. A mí, que soy poco folclórico, el cónclave me hace recordar que hablamos de la forma de proceder de una institución milenaria que elige a su representante en el mundo. Un proceso que, como todas las instituciones, organismos y gobiernos, se ve sometido a un sistema de selección que en democracia llamamos elección. Porque el cónclave es una elección, la que democráticamente hacen un grupo de cardenales representando a toda la Cristiandad. Y me dirás que en la votación no participan los cristianos de a pie. Y te recordaré que una buena parte de los sistemas masivos de elección se realizan a través de representaciones. Entonces caerás en la cuenta de que a la presidenta de la Comisión Europea, por ejemplo, no la has votado con una papeleta que llevaba su nombre, sino el de unos representantes que la eligieron. En unos días, la capilla Sixtina albergará uno de los acontecimientos que pasan a la historia: La elección de un nuevo Papa que saldrá revestido al balcón de la plaza de San Pedro. La película intentó retratar el proceso de elección a través de imágenes que parecían ser reales sin serlo para mostrar lo que la tradición ha venido haciendo durante siglos. Solo hubo un detalle que el director reconoció que no fue capaz de mostrar, la presencia del Espíritu Santo en el proceso de elección. Quizás lo más importante de este acontecimiento y lo más difícil de mostrar con imágenes. Tal vez por eso no fue tan laureada como esperaban.