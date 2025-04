El pensamiento común de Putin y Zelenski

Aunque pueda parecer inverosímil, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, compartían un pensamiento: la imagen que ambos tenían del papa Francisco.

El Santo Padre ha logrado lo que parecía imposible: que dos personas radicalmente enfrentadas, hasta el punto de estar en guerra, tengan la misma opinión sobre alguien. Y más difícil aún, los dos pensaban que el Pontífice defendía a sus respectivos países.

«Era una persona que tenía una actitud sumamente positiva hacia Rusia», declaró Putin al conocerse la noticia de la muerte del Papa este pasado lunes.

Por su parte, Zelenski aseguró que «sabía dar esperanza, aliviar el sufrimiento mediante la oración y fomentar la unidad. Rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos».

Es cierto que es habitual ensalzar la figura de los fallecidos, se suele decir que enterramos muy bien. Sin embargo, no deja de ser curioso que dos personas con visiones tan distintas del mundo compartan lo que piensan de un jefe de Estado.

No obstante, entre el presidente de Rusia y el de Ucrania hay diferencias abismales. Por ejemplo, Putin no asistirá al funeral del papa Francisco que se celebrará este próximo sábado, 26 de abril. Aunque la orden de detención por crímenes de guerra en Ucrania dictada por la Corte Penal Internacional no se aplica en el Vaticano (este Estado no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, no estaría obligado a detenerlo), el presidente de Rusia tendría poco respaldo del resto de mandatarios.

Por el contrario, Zelenski sí acudirá a la despedida del Papa. De hecho ha cancelado la visita que tenía previsto hacer a España, en la que tenía concertada una reunión con la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol.