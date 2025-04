El pasado martes, todavía con los fastos de la Semana Santa frescos y Jesús recién resucitado, llamaron de uno de esos números raros que suelen llamar para trasladar ofertas imposibles de rechazar de una compañía de teléfono o de una empresa de suministro de luz que insisten en bajarme el precio actual. Tengo unos tres mil números bloqueados, centenar arriba, centenar abajo, pero su centralita es potente y son gente insistente.

Me pilló desprevenido esperando la confirmación de la hora para una gastroscopia y por lo tanto caí en la trampa y pillé el móvil pensando que me llamaban del hospital. No fue así. Un chico relativamente joven nada más yo descolgar preguntó: «Hola, ¿hablo con el titular de la línea?». Tras unos segundos de silencio respondí con educación y dando importancia a mi intervención. «En mi equipo no hay ni titulares ni suplentes, todos somos importantes y más en estos momentos».

He de reconocer que me vine arriba y avancé en mi discurso. «Necesito un equipo donde todos se sientan titulares». Esta última frase ya fue para la galería porque el vendedor había colgado hacía cierto tiempo y terminé hablando solo. El chico no se tragó que en mi equipo no haya titulares ni suplentes, como yo no me trago a ningún entrenador que me venga con esta historia que tampoco se creen sus jugadores ni los aficionados.

No se la cree ni el vendedor telefónico. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo y por muchos teléfonos que bloqueen continúan llamando como si no hubiera un mañana. He aprendido a no enfadarme casi por nada, solo un poco cuando el vecino pincha música de reggaeton, pero por lo demás lo llevo todo con calma y serenidad. Seguirán llamado y seguiré bloqueando, siendo titular o suplente.