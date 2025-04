Mi cigarrillo

Uno de los pocos negocios que parecen ir viento en popa en Palma, o al menos en mi barriada, es el de los estancos. Sin hacer un gran esfuerzo de memoria, puedo visualizar ahora mismo tres estancos situados en las inmediaciones de donde vivo, que es muy cerca de la plaza de Pere Garau. Se ve que con esto de la crisis, nos vuelve a dar por la nicotina y el alquitrán mucho más que antes.

Es verdad que yo nunca he sido fumador, pero últimamente estoy tan nervioso y ansioso por casi todo, que igual cualquier día me verán con un pitillo en los labios, sin filtro, naturalmente, que ya saben ustedes que yo siempre he sido un tipo duro, al estilo de Gerard Butler o Jason Statham. Si finalmente opto por iniciarme de una vez y a conciencia en este vicio –tengo otros–, tendré que decidirme por una marca más o menos moderna, pues mis amigos me han dicho que las dos únicas que yo conocía de mis años de juventud, Bisonte y Celtas, dejaron de existir hace ya algún tiempo.

También podría inclinarme por los puros, como muestra de apoyo subliminal a mi admirado Mariano Rajoy, pese a que, al parecer, él mismo dejó de fumar hace ya algunos años. Una última opción sería tal vez la de empezar a vapear, pero yo no me acabo de ver del todo paseando tranquilamente por las Avenidas o intentando seducir elegantemente a una mujer fatal con un vapeador electrónico recargable.

En realidad, sé que lo que debería de hacer es llevar una vida sana, hacer deporte y olvidarme de cualquier posible vicio. Pero aquí estoy, deshojando la margarita de si debo fumar ya mi primer cigarrillo.