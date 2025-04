La senyora Morales emmalalteix a presidi

Situem-nos a Madrid. Tal dia com avui d’ara fa un segle, la senyoreta Mercedes Morales va sentir-se afectada per fortíssims dolors estomacals, cosa que va alarmar l’equip de metges de la presó. La senyoreta Morales era catequista i dedicava els seus esforços a reconciliar l’Església amb la gent dels barracots. Tanmateix moriria entre reixes, acusada de la desaparició de tres criatures d’entre sis i deu anys. Va morir de càncer. O de vergonya...? Qui sap!

L’opinió pública encara estava traumatitzada pels infanticidis atribuïts a Enriqueta Martí, la Vampira de Barcelona, i tothom pensava que la senyoreta Morales en podia ésser un èmul. En fi...! Les tres petites havien desaparegut amb claror, quan els carrers bullien de vida. Per això els investigadors consideraren que la detenció del culpable o de la culpable era quelcom tan fàcil com separar el bessó de la clovella. Les primeres sospites recaigueren en un sacerdot que jugava sovint amb la mainada. Tot seguit en un grup de gitanos que feien part d’un circ i en la Cascorra, a qui de rebot enxamparen amb un delicte dels grossos.

La Cascorra arreplegava nines en el llindar de la pubertat i les enviava a Barcelona a exercir la prostitució. La misèria afavoreix aquestes pràctiques repugnants. Els infants de carrer no sempre eren esperats a casa. N’hi havia d’orfes, d’altres tenien el pare o la mare, o ambdós, a la presó. La catequista Mercedes Morales i la mestra d’escola Mariana Escudero freqüentaven la Modelo per tal d’aconseguir, del pare d’una de les nines desaparegudes, permís per a batejar-la. Aquest contacte va refermar la policia en l’existència d’un rerefons tèrbol, així que va procedir a la detenció de les dues dones, considerades fins aleshores un model de virtuts.

Quines proves concloents hi havia contra elles? Apunteu: la senyora Escudero havia demanat a una de les ninetes si podia anar a comprar-li patates. Tocant a la senyoreta Morales la justícia no va poder construir una acusació tan sòlida ni amb patates ni amb cigrons, perquè quan els infants desaparegueren es trobava a Cantàbria. En qualsevol cas, el caporal de la Guàrdia Civil que s’encarregava de lligar caps, n’estava del tot convençut, de la seva culpabilitat. En conclusió: la mestra Mariana Escudero va emigrar a Barcelona amb la vida destrossada. Únicament va quedar a presó la senyoreta Morales.

Tal dia com avui va perbocar sang. Us ho dic per si voleu depositar de pensament una flor a la seva tomba en senyal de desgreuge. La justícia és un instrument de l’Estat, de manera que tots n’hem d’assumir els errors. I la senyoreta Morales no havia comès cap delicte. Als quatre anys del traspàs, uns nens jugaven a futbol amb una calavera. Al cap d’una estona, en comptes d’una, en tenien quatre. El jutge va tancar el cas: les petites havien quedat sepultades per una esllavissada de terra. Això era tot.

En exiliar-se Alfons XIII, la mare d’una d’elles va fer-se present a les pàgines de l’Heraldo amb una frase antològica: «Que me devuelvan a mi hija ahora que tenemos República». Uf! La República va venir més carregada d’esperances que els Reis d’Orient. Però l’impossible és impossible. La senyoreta Morales hauria pogut reclamar des de l’altre món que li retornessin la dignitat i no ho va fer. Santa Rita, que en teoria tot ho pot, li ho degué desaconsellar.