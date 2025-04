Vacaciones: ¿qué hago con los niños?

La historia se repite cada vez que se acercan unas vacaciones escolares: ¿qué hago con mis hijos si yo tengo que trabajar? Las colas para conseguir una plaza en los campus de verano de Son Moix, haciendo guardia en la puerta la noche anterior para asegurarse un puesto, deberían encender todas las alarmas. En una situación de pleno empleo y gran crecimiento económico, la conciliación familiar debería ser un punto central de las políticas sociales, pues está en juego el futuro de los menores y la cohesión social.

La conciliación personal debería ser un derecho real y efectivo, no un privilegio de los mejor pagados. De hecho, todos los trabajadores deberían poder compaginar su empleo con sus inquietudes u obligaciones vitales, tengan hijos o no. Pero buscar soluciones buenas para el menor, para las empresas y para toda la sociedad no es tan fácil.

Tener ayuda con los hijos es complicado y muy caro. Son las madres las que en muchas ocasiones cargan con las obligaciones familiares, y además suelen tener sueldos inferiores. Por eso a veces no les compensa dejarse el sueldo en la guardería. Tiramos de amigos, vecinos, canguros, o nos pedimos vacaciones para que coincidan con las de los críos. Pero sobre todo tiramos de los abuelos, que son los héroes anónimos de nuestra sociedad. Pero, ¿y si no les tenemos cerca, no tienen salud o todavía trabajan?

Se dice que aparcar a los niños en cualquier guardería o campamento no es conciliar. Mientras hay voces que apuestan por implantar más guarderías 24 horas y alargar los horarios de los centros –lógico e imprescindible–, otros dicen que esto no es bueno para los niños y que no hay que adaptar los horarios de los niños a los de los padres, sino al revés –también lógico e imprescindible–.

Diseñar las políticas públicas correctas para fomentar la conciliación real es extremadamente complicado: sigue el dilema entre público o concertado, está presente el componente electoralista, o que por muy bienintencionadas las medidas, se acaban pervirtiendo. Por ejemplo, al implantarse la gratuidad del primer ciclo de Infantil cuatro horas diarias, en lugar de ahorrarse ese dinero, algunas familias han aumentado las horas de su hijo en la escoleta, sumando las que ya pagaban y las gratuitas.

La legislación laboral incorpora cada vez más medidas que hacen más fácil armonizar todas las facetas de nuestra vida, pero la cruda realidad de Mallorca es que en la hostelería es imposible hacer teletrabajo, como no es posible trabajar de lunes a viernes de ocho a tres. ¿Qué hacen en vacaciones los padres que trabajan en oficinas, pero sobre todo dónde pueden dejar los niños los camareros, cocineros, recepcionistas, camareras de pisos, empleados del comercio, repartidores, conductores de transporte público, personal sanitario, personal de aviación, policías…? Lo tienen verdaderamente complicado.