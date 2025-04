Este es un drama colombiano (Andrés Lozano Pineda, 2003) sobre el robo de una gorra amarilla. La muerte del Papa ha dado un descanso en los noticiarios a las gorras rojas del MAGA (Make America Great Again), esa particular estética de Trump de usarlas dentro de un local, con gabán y zapatos de piel. Toleramos su extorsión, su imperialismo y sus armas para al genocidio palestino.

Eso sí, aliviamos nuestras conciencias concediendo el premio World Press 2025 a la fotografía de un muchacho palestino que «perdió» (no, ¡se los arrancaron!) los brazos. Damos a nuestros hijos comida ultraprocesada científicamente insana y oscuras bebidas azucaradas de secreta composición. Hasta en París, epicentro de la moda, se ven vaqueros rotos y calzado «deportivo» con el pantalón por dentro de unos calcetines blancos.

Mientras, la excelente industria española del calzado de piel agoniza. Se idealiza el utópico sueño americano, donde el trabajador acepta una degradante esclavitud, incluyendo llamadas del jefe a cualquier hora o llevarle el café; malvive a crédito; intenta ahorrar para la jubilación, pues no hay pensiones públicas; y reza por no caer enfermo. En EEUU hay 26 millones de personas sin cobertura sanitaria, y muchos millones más con una protección tan precaria que una enfermedad es un drama. El 50 % de sus bancarrotas son por deudas médicas con un promedio de $44.622 (AJM 2009). La dinámica del país replica el esquema a nivel nacional.

Buscaron la mano de obra externa barata para que unos pocos se hiciesen obscenamente ricos (incrementando 33 veces el valor de un bolso hecho en China), y de ahí el intento desesperado del MAGA de volver a la producción nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt clamó en una comparecencia contra China, portando un vestido made in China. Hasta las gorras MAGA son made in China y ya se habla de un nuevo papa asiático, aunque no chino, sino filipino.