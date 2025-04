Ja veurem com evoluciona, i com s’aplica, aquest Decret 315/2025 que desenvolupa la Llei 17/2011 de ‘Seguretat alimentària i nutrició per al foment d’una alimentació saludable i sostenible en els centres educatius’; de moment només avisa que preparem la butxaca, perquè quan l’ideari oficial assumeix els capricis i les supersticions d’algun col·lectiu ètic o estètic o gastronòmic la cosa acaba a càrrec del contribuent. I si, com és el cas, la pretensió ve amanida amb l’adjectiu ‘religiós’, aleshores el debat és finit abans de començar.

No acceptaríem que els dies senars fos prohibit o obligat el bacallà o els fruits secs, però si dius que això és ordenat en un llibre escrit no saps per qui fa més de mil anys tothom ho reconeix, i paga, com a veritat indiscutible. De manera que l’estat engega un ‘Decret de Menjadors Saludables i Sostenibles’ i el resultat previsible i anunciat és que pagarà dietes sense carn o veganes o cromàtiques. No es tracta de motius mèdics, que naturalment caldria respectar, sinó de conviccions tan demostrables com aquests paperets que ens deixen al parabrisa prometent-nos «resoldre problemes amb rapidesa i garantia, en la sort, l’amor, la salut i el treball», però sortiran al BOE.

No cal rellegir a Habermas ni a Charles Taylor per veure la pífia i el perill que suposen aquestes dietes privatives reconegudes per l’estat. N’hi ha prou de recórrer a Richard Dawkins: no hi ha creences irracionals inofensives, perquè si creus que un ésser màgic coneix i vigila tot el que fas o ordena que no mengis un aliment concret, se’t farà més fàcil creure en un paradís igualment segur que justificarà qualsevol conducta, per absurda o violenta o irracional que sigui.

Així que traduïm l’enganyós argument que cal respectar tots els costums a l’examen legal d’allò que pot ser absurd, discriminatori o car, a més d’irracional, i limitem-nos a això que l’estat ha d’oferir una dieta «saludable i sostenible», com diu l’enunciat de la llei, i qui vulgui menjues diferents que les serveixi de la seva butxaca. I qui aspiri a una dieta escolar purificadora, més enllà del que hi entenen metges i dietistes, endavant amb tota llibertat i si és possible sense avorrir-nos amb llurs motius.