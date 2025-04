Hi ha un elefant a la sala. A la sala de les nostres cases on escoltam els deliris matonistes de Trump i les atrocitats de Putin. A la sala de reunions on els líders europeus intenten saber on és el nord en aquest nou món regirat. En definitiva, a les sales on tot això ens provoca frustració, impotència i por, en totes elles, hi ha un elefant. Un euroelefant. Que intentam ignorar a contracor.

La Unió Europea travessa i ha travessat diferents crisis en la darrera dècada. Els estats i el seu nivell d’integració han estat posats a prova, oferint una imatge deficient i de lentitud massa vegades. Alguns, fins i tot, es permeten donar per caducat el projecte comunitari i reivindiquen les velles fronteres nacionals, i encara així, seguim sense pensar en l’altra opció. Seguim sense parlar sobre l’euroelefant a la sala. No ens hi empenyen impertorbablement els vents de la història cap aquest destí? La sortida dels sobiranistes britànics amb el Brexit; l’amenaça imperialista a l’est de Putin; la forçada desconfiança amb l’aliança dels Estats Units… Totes aquestes crisis han marcat involuntàriament una ruta, un context que obliga a la reflexió i on cada cop costa més no pensar en l’euroelefant a la sala. Hi ha realment cap altra alternativa? Ara, al final del meu mandat a JEF Illes Balears, us dic que hi ha molts joves (d’aquí i d’altres indrets) que sí que volem xerrar de l’euroelefant. Que volem xerrar que l’Europa actual no és suficient i que és necessari que els països europeus avancin com un de sol davant els reptes globals. Volem xerrar de bastir una Europa federal. De salvaguardar eficaçment en l’àmbit internacional la nostra manera única i lliure de viure. I no som els únics; mirau les 50.000 persones que desbordaren la piazza del Popolo en la manifestació europeista el dissabte 15 de març a Roma. Facem el mateix, tractem sense por sobre l’euroelefant que hi ha a la sala.