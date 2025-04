El gato Simon

En 1948, en los primeros años de la Guerra Fría, un joven marinero británico paseaba por los astilleros de Hong Kong cuando reparó en un gatito famélico y enfermo, que vagabundeaba entre la basura. George Hickinbottom, el soldado, decidió llevárselo como mascota a su fragata, el HMS Amethyst, que estaba amarrada en la todavía colonia inglesa. Lo bautizó como ‘Simon’ y el felino, en unos meses, se metió en el bolsillo a toda la tripulación. Cazaba roedores con una maestría asombrosa y no perdonaba una siesta, por lo que intuimos que tenía sangre española. Un año después, su barco de guerra navegaba por el Yangtsé, río arriba, y de improviso fueron atacados por los cañones de los comunistas chinos, que estaban inmersos en su guerra civil. El capitán y otros marineros murieron y ‘Simon’ quedó malherido, con cuatro trozos de metralla en su cuerpecito. Fue llevado a la enfermería, donde nadie daba un duro por él. Pero milagrosamente se recuperó y volvió a su puesto de mando; es decir, a cazar ratas. El Amethyst quedó encallado y fue hostigado durante semanas. La comida escaseaba y una rata del tamaño de un elefante, a la que apodaron con sorna ‘Mao Tse-tung’, se zampaba las pocas provisiones. Hasta que ‘Simon’ la eliminó. Fue su consagración. Le dedicaron noticiarios y se convirtió en una celebridad. Tuvieron que asignarle un jefe de prensa de la cantidad de cartas que recibía y no firmaba autógrafos porque no sabía. Pero ya había gastado sus siete vidas y enfermó mortalmente al volver a Londres. A su funeral acudió media ciudad. Y toda su tripulación. Menos las ratas.