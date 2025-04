Sociedad civil contra Trump

La democracia parlamentaria basa su estabilidad en la división de poderes políticos, económicos y sociales. En la práctica, los regímenes maduros de esta naturaleza se apoyan en un sistema de frenos y contrapesos –checks and balances– que preservan los equilibrios del sistema, marcan límites a los poderosos, oponen resistencia a la arbitrariedad y garantizan el imperio de la ley.

En los Estados Unidos, el juego político, que ha funcionado desde poco después de que la convención de Filadelfia redactara la Constitución de 1787, está bien construido para asegurar tales equilibrios. El presidencialismo es particularmente difícil de gestionar porque el jefe del Estado es, a la vez, poder ejecutivo y poder legislativo. Pero el poder judicial, inteligentemente diseñado, es un tope infranqueable para los otros dos poderes: los miembros del Tribunal Supremo norteamericano son designados con carácter vitalicio, lo que asegura que no serán sensibles a presiones ni a halagos. Y si lo son, el saldo final será próximamente próximo a cero.

En la práctica, el terremoto Trump se ha dado de bruces con el poder judicial. El indeseable presidente, un incivilizado sujeto indigno del cargo que ocupa, ha visto como los tribunales cercenan su agresivo rechazo a los inmigrantes: el Supremo le ha negado la posibilidad de recurrir a argucias legales para expulsar sin miramientos incluso a residentes legales en el país.

Pero no solo las instituciones políticas limitan el poder de la Casa Blanca. Trump, poco amigo de la inteligencia y de los centros donde se cultiva, la ha emprendido contra las Universidades por medio del chantaje. La universidad de Harvard, probablemente la mejor del mundo, no recibirá subvenciones públicas si no atiende a los requerimientos de dejar de criticar a Israel por el genocidio que comete contra los palestinos y no prescinde de los criterios integradores y de igualdad de oportunidades en la admisión de alumnos. Harvard es una universidad rica porque la sociedad civil así lo quiere, y no cederá al chantaje. Ojalá que el ejemplo que den los templos americanos de la cultura sea seguido por una ciudadanía, la sociedad civil, que se ha confundido al dar a Trump otra oportunidad de demostrar su monstruoso incivismo.