La impunidad de Airbnb

Airbnb actúa con total impunidad. Sin ningún pudor. Basta entrar en su página web y ver como la citada plataforma de alquiler turístico anuncia todo tipo de alojamientos, muchos de ellos ilegales. Desde viviendas, a habitaciones, caravanas, furgonetas, e incluso, tiendas de campaña que no tienen permiso para ello.

Aunque de tanto en tanto las diferentes administraciones públicas le ponen multas elevadas que pretenden ser ejemplarizantes, se ve que a Airbnb les compensa pagarlas porque el margen de beneficios que obtiene saltándose a las bravas la ley le permite abonarla, prácticamente, sin despeinarse.

Es indignante que puedan incumplir la normativa de una manera tan flagrante, mientras que al común de los ciudadanos se les obliga a pagar la multa por pequeña que pueda ser la infracción y con intereses de demora si no lo hace en los tiempos y formas establecidos.

A mi modo de ver, el Consell de Mallorca debería dar máxima prioridad al alquiler turístico ilegal. Es cierto que están en conversaciones con Aribnb para que no anuncien las alojamientos turísticos que no tienen licencia para ello. Sin embargo, me cuesta a crear que la citada multinacional vaya hacerlo.

Mientras tanto, miles de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda en Mallorca, ya que los propietarios prefieren dedicarlas al alquiler turístico. Por una parte, es mucho más rentable; y, por otra, se evitan los riesgos de okupación.

No se trata de criminalizar al alquiler turístico, el legal tiene todo el derecho a desarrollarse, sino de hacer cumplir las leyes en vigor, sin excepciones. Si todas las viviendas que se destinan en la Isla a alojar turistas sin tener los permisos pernitentes se arrendasen a residentes, el problema de la vivienda se vería bastante más aliviado. Además, se relajaría la sensación de masificación turística, otro de los grandes problemas de Mallorca.