Hay un granjero en Siracusa que está alucinando porque le han incrementado el precio del pienso de su ganado en 2.200 dólares al mes. Le explican que es culpa de los aranceles de Donald Trump, a lo que el ganadero, con cara de asombro, insiste: «Yo voté a Trump porque dijo que iba a poner aranceles pero yo creía que los pagaba el país emisor, los pagaba Canadá».

El estupor asola a muchos de los que votaron al presidente. Los venezolanos no dan crédito con su deportación masiva. Pensaban que expulsarían a los otros, que ellos quedarían exentos de la brutal política antiinmigratoria. La llegada de Trump ha revelado una serie de incongruencias entre sus votantes que provocan el sonrojo. Los más patriotas piden que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, que se vuelvan a abrir fábricas, pero luego el 90 por ciento de los votantes del presidente no quiere trabajar en una fábrica ensamblando móviles ni fabricando ropa. Igual podrían hacerlo los inmigrantes. Ay, no... Que los han expulsado.

En todo este delirio incomprensible e inhumano, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha anunciado que bajará los tipos de interés en abril y dos veces más a lo largo del año. Es decir, que los que tenemos hipoteca a tipo variable, nos veremos beneficiados de las alucinaciones económicas del presidente. Un magrísimo consuelo mientras se le retiran visados a los estudiantes extranjeros, los científicos huyen a Europa o ciertos libros son censurados. Esto ya lo hemos vivido, no debería pillarnos por sorpresa. Si aquí algunos nos vienen con la misma cantinela, no podremos decir que no sabíamos lo que pasaría.