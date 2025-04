Miguel Ángel Revilla, ese político cántabro tan popular en los medios por el jugo que le extraen, ha dicho lo que muchos piensan pero no se atreven a decir: hay que ir al loro con los cazadores de elefantes. En un país donde robar al ciudadano sale gratis si luces corona, se continúa haciendo de la hipocresía una seña de identidad. Con su particular acento, ha señalado algo obvio: el emérito no es ejemplo de nada. Pero que un político afirme que el exjefe del Estado ha sido un parásito pone nervioso a más de uno; sobre todo a los que creen que la grandeza se hereda genéticamente. Nadie se escandilaza por los millones en Suiza, las comisiones saudíes, los safaris o las múltiples amantes mantenidas con dinero público. Ahora resulta que lo grave es que un político haya abierto la boca. Dicen que el emérito fue útil para la Transición, igual que la llegada del vídeo, sospecho que para dar imagen de algún tipo de cambio que en realidad se producía más lentamente de lo que se nos hacía creer en los medios de la época. Sin embargo, la pleitesía eterna no debe existir pese a que las hordas de nostálgicos del siglo pasado salten a la mínima. Revilla sale en la tele con demasiada frecuencia, pero no se le ha pillado nunca blanqueando pasta en paraísos fiscales. El emérito regresa de visita a España con mala fama, con cierto aroma a película del Nodo y con deudas sin subsanar y aún hay quién le aplaude como un borrego allá donde va. Revilla, al menos, dice las cosas como las piensa, aunque en ocasiones cometa flagrantes errores de tan trasparente que es. Pero mejor mantener esa actitud que seguir callando mientras aplaudimos a quien confundió la Jefatura del Estado con otro tipo de negocios de mala reputación que nos interesa seguir tapando. Igual lo que duele no es la crítica sino la indudable sensación de que todo es verdad.