Groller fins a dir prou, maleducat, prepotent, Trump llançà les seves perles noves a un sopar de republicans, dient que els països li llepaven el cul i que li suplicaven per favor que pactés amb ells. Tot en un marc en el qual les rialles i befes es perllongaven d’una forma obscena. El que està passant en el món és mal d’entendre per aquelles persones que no ens dediquem a l’economia o que tenim coneixement molt ordinari de tot això. Costa entendre com és possible que un personatge com aquest, envoltat de persones malentranyades, gaudexin de veure com pateix el món per les seves insensates decisions. Cada dematí me despert amb un nou capítol de les barbaritats d’un president que no mereixeria ni dirigir una escala de veïnats. És lamentable que estalvis de milers de persones estiguin en perill, sobretot als Estats Units, i que ell, sense immutar-se, digui que tot això és «normal» i que està orgullós de que molts països li demanin clemència, com si fos un gran emperador.

En tot això, sembla que qui no li besa el cul és Xina, que no vol entrar en aquest xantatge. No deixa de ser molt curiós que molta gent vegi amb bons ulls als xinesos en la seva actitud davant Trump. Això és un malsomni que ens tindrà preocupats durant moltes setmanes, pel que es veu, si tenim en compte que cada dia ens trobem amb notícies cada cop pitjors i inquietants. La intranquil·litat domina les nostres vides ara. Quan semblava que podíem estar preocupats per les guerres a Europa i a Gaza, temes de gran importància i que sembla que han desapareguts del mapa informatiu, el cul de Trump se remena per fotre’ns a tots, generant més maldecaps i preocupacions. A una farmàcia ve molta de gent i a la meva el tema de Trump surt un dia i un altre i la major part té por, sense saber com pot derivar tot això si aquest personatge persisteix en les seves posicions estrambòtiques. Això és un petit baròmetre del que la societat està vivint, quan comprant aspirines o gelocatils t’expressa que, bono, es tracta de llevar-se mals de lumbàlgies o d’altres temes; però que el veritable mal està lluny, als Estats Units, però que afecta molt aprop, a tots nosaltres. El cul de Trump serviria, només, per fotre-li una potada i enviar-lo a Mart, amb un dels coets d’Elon Musk, amb ell també dedins. A veure si els marcians els fan entrar en raó.