Los desaguisados públicos

Las grandes obras públicas en Mallorca, y de manera muy especial en Palma, son un claro ejemplo de la incompetencia de los gobernantes por ofrecer soluciones eficaces a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Este divorcio se arrastra desde hace décadas, podría decirse que forma parte del peculiar modo con el que se asume la gestión de las instituciones. Las propuestas inconclusas, olvidadas o, en términos más directos, aquellas que son auténticos monumentos a la desidia y la insensatez son ya incontables; con independencia de su envergadura. De los que se pueden poner en la balanza como positivos sólo recuerdo el Parc de la Mar –aunque su conexión con el mar ya nadie habla– y la recuperación de los barrios de sa Calatrava, Puig de Sant Pere y, con reparos, sa Gerreria. Y poco más. En el conjunto de la Isla hay que citar el trasvase de sa Costera y la planta desaladora, además de las autovías. Y poco más.

La cosa viene de lejos. Recuerden el fiasco de la recogida neumática del centro de Palma, incluso la insulsa reforma franquista que convirtió en un páramo la plaza Mayor y que ahora el alcalde, Jaime Martínez, quiere reconvertir. Le deseo suerte, pero ya avanzo que lo de hacer del túnel del tren un paseo y galería comercial será otro anuncio fallido. Puestos a arreglar desaguisados quizá sea el momento de eliminar de una puñetera vez los cubos inservibles que ‘adornan’ el Parc de ses Estacions, instalados de manera provisional cuando los trenes todavía funcionaban con máquinas diésel. El actual diseño de esta zona verde en nada se parece al que ganó el concurso convocado por Cort. Todas las carísimas modificaciones las han pagado los contribuyentes.

Los ejemplos no cesan. La reforma del Passeig Marítim amplía aceras y reduce carriles, también anula centenares de plazas de aparcamiento. Por cierto, es difícil encontrar una remodelación tan anodina como la que se está perpetrando. ¿Se habilitan nuevas plazas de estacionamiento? No. El desvío de tráfico hacia la vía de cintura se cronifica y perpetúa el colapso actual. ¿Alguna solución desde el Consell? De momento, Llorenç Galmés, el presidente insular, no se pronuncia. Se admiten apuestas sobre el tercer cinturón, otra obra que quedará como una quimera más, igual que el famoso teleférico del Puig Major. Ahora Marga Prohens quiere recuperar líneas de ferrocarril que se hicieron desaparecer por obsoletas, y se mantienen líneas de metro que apenas tienen rentabilidad social. ¿Esto es sostenibilidad?

El mal no se remedia y lo peor es que nada indica que vayamos a cambiar la dinámica.

La okupación se dispara

La okupación de viviendas ha aumentado un 26 por ciento en el pasado año, era la información firmada por el compañero Víctor Malagón que abría ayer la sección de Local del periódico. Resolver, con eficacia, la actual sensación de desamparo e inseguridad jurídica que tienen los propietarios de inmuebles ayudaría a paliar en buena medida el elevado precio de los alquileres. Los políticos prefieren seguir mirando a otro lado, el buenismo como sinónimo de ineficacia.