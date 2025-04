Multiculturalismo mallorquín

En un abrir y cerrar de ojos, Mallorca se ha vuelto multilingüe, multirracial, multirreligiosa, multicultural y todos los multis que se te ocurran. Cuando vuelvas a sentarte a tomar un café en una de las terrazas de la plaza de España, verás la riqueza y la variedad de idiomas que se hablan a tu alrededor. Ya casi no va a ser necesario hacer estancias fuera para aprender idiomas. Se acabaron aquellos procesos de inmersión lingüística en otros países.

Recuerdo cuando hace unos veinte años hablábamos de inculturación y de globalización, de procesos de integración y de asimilación de costumbres. Aquellas fórmulas promocionaban el idioma local, la identidad cultural y la tradición histórica. La gente venía a conocer el legado de la isla, a probar la comida balear, a descubrir cómo vivíamos en Mallorca. Bueno, pues todo eso, se ha terminado.

En ese abrir y cerrar de ojos, nuestra cultura ya no es ni una ni única, es muchas y múltiple. Y ya sabes lo que eso conlleva: Cada una de las culturas que configuran la multiculturalidad trae su idioma, sus costumbres y sus tradiciones. Pero no te confundas: Este fenómeno ni es turístico ni tiene que ver con el turismo invasivo que nos visita en verano, que nos deja sus ahorros y contra el que agrupaciones locales se manifiestan por las calles proclamando que en Mallorca ya no somos hospitalarios. El multiculturalismo es otro tipo de turismo invasivo. Un proceso de ocupación descontrolada y sin ahorros que ha venido para quedarse. Ante esta situación sobrevenida, falta por saber cómo va a sobrevivir la cultura autóctona frente a esa gran riqueza que dicen que trae el multiculturalismo global. No nos olvidemos de que la historia ha demostrado que las culturas luchan entre sí por imponerse y que las sociedades hacen lo que sea por defender sus tradiciones.