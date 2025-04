Serrat cantó aquella canción que hablaba de las pequeñas cosas. No está entre mis favoritas porque la melodía no me acaba de convencer, sin embargo, me gusta la letra. Vivo al lado de un parque y en el medio de él está la fuente que le da nombre. Es tan grande que parece una piscina. En los días de calor se convertía en aliviadero para los sentidos. Nadie se sumergía ni chapoteaba ni se daba un baño de pies. Respeto máximo hasta que el dueño de dos perros grandotes, de esos que te miran con cara de asesino, les permitió meterse en la pileta. En otra ocasión, la poza urbana se convirtió en la piscina de unos niños que improvisaron un partido de fútbol. Cancha de agua en la ciudad.

No son solo escenas de periferia. En la muy céntrica plaza de Sant Jeroni he visto lavarse a una mujer rendida por el sofoco de un verano sin piedad. En esa misma fuente, un vecino me contó que vio que un fotógrafo hacía fotos porno a primeras horas de la mañana. Palma empezaba a ser la reina de Instagram, la ciudad mejor del mundo para vivir. ¿Recuerdan?

En junio de 2022, el parque perdió su fuente, se quedó sin el agua. Los vecinos nos quedamos sin el alivio que suponía escuchar el sonido de los surtidores las noches de calor. Hasta este año, el Ayuntamiento no ha puesto remedio pero parece haberse quedado a la mitad del trabajo. Han construido un anillo que rodea la salida del agua y han dejado seca fuente en su mayor parte. Han colocada una valla metálica de esas baratas que se ponen en las obras y no sabes si significa que la obra no ha concluido o simplemente es un elemento disuasorio para que nadie se acerque a la fuente piscina. Tampoco han arreglado una parte del banco de la fuente que lleva años roto. La fuente del parque se ha convertido en un quiero y no puedo, en un medio hacer. Y es ahí cuando tarareo. Son esas pequeñas cosas de Serrat porque, señor alcalde, si usted y su equipo se vanaglorian de los gestos grandilocuentes de su gestión urbanística, le recuerdo que en lo pequeño también se mide la gestión de una ciudad. Los vecinos del parque le vamos a suspender porque nos ha dejado tirados demasiado tiempo y cuando se ha decidido a poner el pico y pala se ha hecho mal y a medias.

Grande es la rectificación de algunos puntos de la normativa, aunque el trasiego caravanero que van a sufrir los que no les queda más remedio que vivir en una casa con ruedas no lo tienen ni lo viajeros low cost. La mudanza cada diez días del lugar donde se te permite instalar tu caravana da alivio temporal a quienes viven en la zozobra de no poder alquilar ni comprar una vivienda. Y con el decreto de las 20.000 viviendas que se aprueba mañana por el PP y Vox se solivianta a lo grande el problema de la vivienda en Isla sálvese quien pueda. Ese no es un gesto pequeño. Ahí se mide la grandilocuencia.