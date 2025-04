Hubo un tiempo en el que el nuevo gobernante, al tomar posesión de su cargo, en cualquier ámbito de la Administración, se ponía solemne y se comprometía a gobernar para todos, con independencia de lo que hubiera votado cada cual. Aunque luego el tiempo pusiera de manifiesto que era una falacia, la doctrina se mantenía. En eso llegó Pedro Sánchez y, como hacía Fidel Castro en la canción de Carlos Puebla, «mandó a parar». Y donde había al menos buenas palabras, levantó un muro para aislar a todos cuantos no se plegaran a sus propósitos. El sanchismo ya ni se molesta en camuflar que el Gobierno de España no es el de todos los españoles. Los ministros han sido relegados al papel de meros figurantes con frase, la que les escribe diariamente el aparato de propaganda de La Moncloa; su papel se limita a mover la boca como hace el ventrílocuo con sus muñecos en cualquier espectáculo de variedades. Nadie parece escandalizarse ya con el hecho de que la tribuna desde la que informar de los acuerdos del consejo de ministros sea un atril más utilizado para despotricar del PP, como en cualquier mitin del partido sanchista. En buena lógica, la portavoz del Gobierno debería mantener una cierta neutralidad respecto de la confrontación partidista directa. Del mismo modo que sería exigible una mínima ecuanimidad a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la alta representación de su cargo.

Pero no es así. Armengol dedica los fines de semana a ser líder opositora en Balears o en cualquier otro lugar de la geografía española. Hace unas semanas arengaba ditirámbica a los militantes de Zamora por tener un gobierno que «pone la cara para defender la democracia». Lo dice la misma presidenta que ejerce de colaboradora necesaria para que Sánchez pueda llevar adelante su intención de gobernar sin el Parlamento, por carecer de apoyos en la Cámara. Como Armengol, hasta cinco ministros de momento se han transmutado en candidatos antes que ministros. Han sido digitados para dirigir distintas organizaciones territoriales del sanchismo con la vista puesta en las elecciones autonómicas, si bien es cierto que Armengol, salvo órdenes superiores expresas, solo será candidata si atisba alguna posibilidad de alcanzar el Consolat de Mar. Óscar López, Madrid; Pilar Alegría, Aragón; Ángel Víctor Torres, Canarias; Diana Morant, Valencia; y María Jesús Montero, Andalucía, candidatos cuyos sueldos y campañas pagamos todos los contribuyentes, sin que tal extremo de degradación institucional parezca alterar lo más mínimo a nadie.

La doble función ha de provocar alguna que otra disociación especifica de las funciones psíquicas. El caso más alarmante es el de la vicepresidenta Montero, que a sus múltiples ocupaciones en el partido y en el gobierno ha añadido la secretaría general del sanchismo andaluz y la candidatura a la presidencia de la Junta de esa comunidad, papel en el que en los mítines de fin de semana incide en que «basta de que loh de Madrí no miren por ehta tierra» (así lo ha contado Juan Soto Ivars). Montero también es la ministra de Hacienda. Óscar López está obsesionado con Ayuso y, en la mima línea el resto, con sus presidentes autonómicos. El Consejo de Ministros convertido en un ventajoso trampolín político personal y partidista.