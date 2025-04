Analizando la actualidad, uno puede preguntarse qué pasa con tanta convulsión y sinsentido. La historia es cíclica y por eso previsible. Los cambios conllevan turbulencias. Las caídas de los imperios provocan movimientos en el tablero del poder. El imperio en declive se resiste a su pérdida de liderazgo y el emergente mueve sus resortes para acelerar el proceso. EEUU y China viven el ciclo actual del cambio de liderazgo. Es cierto que China no tiene intenciones imperialistas o evangelizadoras. Pretende simplemente el liderazgo económico, innovador e investigador. Sin embargo, se evidencia la falta de líderes políticos y espirituales trascendentes. Se han autoungido algunos, pero son de barro y carecen de lo imprescindible en la arquitectura de un líder. En los políticos actuales, su única arma es la capacidad de jugar con el miedo ajeno. Los revolucionarios auténticos generan efectos sorprendentes y positivos en la historia de la humanidad. Jesucristo, Gandhi u otros profetas han propiciado cambios trascendentes. Dado que en estas fechas en nuestra cultura estamos en la semana de Pasión, aproveché para profundizar en los matices. Tienen una particularidad extraordinaria para definir la fortaleza y la autenticidad del personaje. Están dispuestos a sufrir y morir por los demás. No provocan ni quieren el dolor ajeno. Los bárbaros que dominan el mundo en este momento no tienen ningún recato en mandar a los demás a sacrificar sus vidas. No empatizan con el dolor de multitudes que ellos han provocado. Por todo ello, que se maten ellos. Su borrachera de vanidad y poder los lleva al delirio. Se rodean de aduladores, depredadores y trepas sin escrúpulos. Compran todo lo necesario y eliminan todo lo que sea menester para llevar a cabo sus deseos. Ahora, los mecanismos del poder disponen de herramientas que les facilitan su estrategia. La maquinaria mediática, los algoritmos... tejen una telaraña de desinformación que pretende inutilizar la capacidad de pensar. Inmovilizan a los ilustrados e intelectuales. Primero nos globalizaron ahora con el ultranacionalismo de Trump y las grandes oligarquías nos dirigen a la sumisión. Desglobalicémonos. Es el momento de que nos planteemos que este reto puede ser una gran oportunidad. ¿De qué nos sirve comprar más barato? Solo se enriquecen los intermediarios y los brókeres. Es el chocolate del loro. Compramos más barato, pero necesitamos más recursos en prestaciones por las elevadas tasas de paro. Quizás sería más inteligente volver a la economía productiva: producir nuestros propios productos con nuestros recursos y adquirimos lo imprescindible. Tenemos ingenieros industriales, investigadores, talento a raudales, emprendedores, profesionales, tierras fértiles... Vamos a ello con determinación, convicción, autoestima y paciencia. Quizás viviremos mejor.