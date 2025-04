El calendario de cierre de las centrales nucleares avanza y el Gobierno no hace nada. Como siempre, la culpa es de otro. En este caso, de las empresas propietarias que, sin embargo, ya han dicho que no quieren cerrar. Sí piden que les bajen la fiscalidad que en los últimos seis años ha aumentado un 71 %. Es difícil entender la postura del Gobierno, cuando ya en la UE tienen claro que la energía nuclear es verde, limpia y proporciona seguridad en el suministro. Hasta han advertido a Pedro Sánchez. Y es que en la última parte del año pasado la parada técnica que tuvo que realizar Ascó provocó el corte del suministro a la industria. Por tres ocasiones, hubo que hacerlo para evitar que la luz no llegara a empresas y hogares. Ahora, las centrales de Almaraz y Cofrentes han anunciado que paran máquinas. La producción renovable está siendo elevada, la demanda baja, los precios mayoristas reducidos y la carga impositiva inasumible, ya que supone más del 75 % de sus costes variables. Almaraz emitió un comunicado el pasado miércoles para anunciar su cierre programado desde ese día «debido a que los costes operativos son tan altos que su viabilidad está gravemente comprometida y las nucleares se quedan fuera del mercado». La pregunta a estas alturas, cuando ya se han pronunciado todos los expertos en la materia, las empresas dueñas de las centrales, la Comisión Europea y viendo el camino que han tomado numerosos países en el mundo, es cómo es posible que nuestro gobierno no abandone la ideología trasnochada y casposa en contra de las nucleares. Sin esta energía subirán los precios de la electricidad para todos y habrá problemas de suministro con apagones ya programados para cada año, según vaya cumpliéndose el calendario de cierre. Además, se perderán muchos puestos de trabajo cualificados y miles empleos indirectos. Hay una mayoría social y parlamentaria a favor de no cometer esta barbaridad. ¿Conseguirá alguien torcerle el brazo al Gobierno?