El principal problema de los españoles

La vivienda se ha colocado como el principal problema para los españoles, según dicen las últimas encuestas. En condiciones normales, el principal problema para los españoles siempre ha sido el paro. Décadas de sondeos lo colocaban siempre en primera posición y sigue por ahí y seguramente, en algún momento dado volverá a serlo. Era tan habitual que tuviera esa relevancia que tampoco era necesario hacer nada en especial por parte de los poderes públicos. Se daba por descontado que ese problema existía como existe el calor en verano y el frío en invierno. Con subes y bajas, el desempleo habrá estado ahí desde que asomaron las crisis económicas en la Transición. Cincuenta años de principal problema sin que haya protagonizado políticas coordinadas potentes y duraderas de choque. Probablemente porque no hay una varita mágica. A falta de remedio claro, el problema se cronifica y ahí queda. Sin tener una bola de cristal se puede augurar que ocurrirá algo similar con la vivienda y que estará en las primeras posiciones durante décadas. En parte porque, en realidad, en España no hay un problema con la vivienda, hay al menos uno estatal, otros 17 por autonomía y hay que sumar miles de municipios. Con miles de problemas de repartidas competencias, causas diversas y sin una única receta, mala solución. Al tiempo se configuran dos respuestas antagónicas: la izquierda quiere regular el mercado y adoptar medidas que penalicen a grandes propietarios. La derecha quiere confiar en el mercado y construir más. A grandes rasgos ambas fórmulas quizá fueran eficaces combinadas. No hay riesgo de que algo así ocurra, ni de que se produzca un acuerdo para afrontar el principal problema para los españoles. Así, desde 2025 se puede augurar que en 2045 el principal problema para los españoles será la vivienda. Entre los tres mayores seguro.