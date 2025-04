Los partidos políticos y su tropa

Hace poco, un excelente articulista y antiguo Alcalde de Palma, Ramón Aguiló, escribió un artículo sobre «desvaríos constitucionales y políticos» que finalizaba diciendo: Pero Fulgencio un hombre decente, hombre de honor ¿cómo puedes estar alineado con esta tropa?

Le considero igualmente un hombre decente, con honor al dejar su partido por la deriva nacionalista de Francina Armengol, partido en el que fue referente hace tiempo al dejar una notable huella tras 12 años de Alcalde. Otro gran socialista, que desgraciadamente nos ha dejado, Joan Mesquida también dejó el partido por la misma razón. Ambos demostraron tener sentido de Estado. De la misma manera podrían haber liderado la lucha para evitar el descarrilamiento ideológico del partido socialista en Baleares.

Procuraré explicar mi alineamiento con esta tropa. Me alisté a Vox con 70 años hace casi siete, porque es un partido político que defiende cosas tan importantes como la unidad de España, la igualdad entre los españoles, una Europa que respete las naciones, la economía de mercado, la clase trabajadora y la lengua oficial del Estado perseguida aquí por la imposición catalanista. No podía quedarme de brazos cruzados ante la deriva del Gobierno Balear de Francina Armengol hacia el catalanismo independentista. Hoy ella, es cómplice del deterioro de nuestro sistema democrático.

Vox, a pesar de ser la tercera fuerza política de España sobrevive a pesar de la permanente descalificación y ataque de otros partidos y de los medios de comunicación subvencionados porque defiende lo que otros son incapaces de defender. Pienso que afortunadamente es un partido libre de la dictadura de lo políticamente correcto o de subvenciones sanchistas. Como cualquier partido tiene éxitos y fracasos, cierto, pero es admirable que se mantenga con fuerza a pesar de los continuos insultos en la polarización política. La izquierda progresista siempre ha considerado fascistas a los que se les han opuesto, se llamen Rivera, Rajoy o Abascal. Además, vivimos bajo el chantaje permanente de unas minorías privilegiadas, se llamen nacionalistas catalanes o vascos. Vaya tropa podríamos decir! Escribí hace tiempo que los partidos que no llegasen al 5% no deberían participar en las elecciones generales, algo que se les pasó a los legisladores. Veamos a los dos grandes partidos mayoritarios, su tropa y pesebre.

Si hablamos del partido socialista, ha dejado de ser un partido fiable, no tiene nada que ver con el de los años ochenta. Me temo que su organización actual se asemeja más a una banda encabezada por un capo di tutti capi.

El gobierno que sufrimos es un desgobierno, un despropósito bajo la dirección de un autócrata rodeado de corrupción y desprestigio. De su tropa hemos conocido personajes curiosos como Manuel Chaves, Griñán, Ábalos, Grande-Marlaska, Tito Berni, Santos Cerdán y un largo etc. Desgraciadamente mucha tropa ejemplar abandonó el partido hace años, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Paco Vázquez y otro largo etc. incluido el propio Ramón Aguiló. Su fortaleza numérica está en el gran pesebre que se ha extendido con la colonización de la administración pública y sociedades estatales. Hoy los cuadros dirigentes del partido socialista son parte del problema al no denunciar las tropelías y corrupción que nos conduce al régimen bolivariano.

El partido popular, es un partido de centro derecha y lo que convenga para coincidir con la intención de voto, varía el discurso dependiendo si está en Europa, en Madrid, en Galicia o en Ceuta. Está más atento de las encuestas que seguir una ideología o el cumplimiento del programa electoral. Intuyo que su objetivo prioritario es acabar con Vox antes que acabar con el mayor peligro que tiene España, Pedro Sánchez. Nunca entenderé como Mariano Rajoy facilitó a Pedro Sánchez alcanzar con malas artes la presidencia del gobierno.

Abascal mantiene su discurso, oponerse a la descomposición del Estado por la política de Pedro Sánchez, todo vale para seguir un día más en la Moncloa. Con el partido popular es difícil mantener una alianza y colaboración cuando han tomado iniciativas contra Vox como en la negociación para la composición de la Mesa del Congreso. Comprendo las críticas de los que nos quieren ver unidos, nos encantaría, pero siguen con los del famoso cordón sanitario, algo muy poco democrático.