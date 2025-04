Campo por casa

Hijo mío, antes, todo esto era campo. Es una manera gráfica de como, los progenitores, resumían el progreso urbanístico mientras compartían un vistazo al horizonte con sus vástagos. Igual nos sirve para explicar que antes, queridos, toda Mallorca era campo. Demonizar la liberalización de suelo para construir viviendas bajo la soflama apocalíptica de que se quiere construir en suelo rústico, es bastante simple. Desde los tiempos de la protección de Cabrera y sa Dragonera, pasando por la época de Cañellas con la manifa para la famosa ley de espacios naturales o más tarde con las movilizaciones contra la carretera de Deià a Sóller que nunca se hizo, el concepto de que quien quiere Mallorca no la destruye, ha calado hasta entre los más jóvenes del PP que ahora son los que gobiernan. Nadie quiere cargarse la isla y mucho menos cargar ese sambenito. Se trata de buscar la manera de solucionar el principal problema que pesa sobre nuestra sociedad: la falta de vivienda. No hay que ser un lince para suponer que a más oferta, mejora de precios. Y para que haya más casas, o hacemos edificios más altos o ocupamos más espacio, más campo, vaya. Y, por supuesto, quien construya esos pisos ganará dinero, igual que cobran sus señorías por ir al Parlament, no te fastidia. Ganar dinero no es delito, que yo sepa. Milagros a Lourdes y trabajo con cabeza.