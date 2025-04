Estos días, los periódicos abundan en informaciones sobre la Semana Santa católica. Procesiones, davallaments, palmas, ramos, penitentes y confites. Hasta hace poco, los lectores tuvieron cumplida referencia del Ramadán, con especial atención a la ceremonia de ruptura del ayuno que los musulmanes practican a diario durante un mes. Incluso hemos visto a todo color los fastos de la religión sij, hasta hace poco prácticamente desconocida por estos lares. Ni una palabra, sin embargo, sobre la segunda fiesta más importante del judaísmo, el Pessah (Paso) que nada tiene que ver con la Pascua de Resurrección que se celebra mañana. Y, sin embargo, un nutrido grupo de judíos –algunos mallorquines– celebramos cada año la conmemoración de la salida de Egipto, germen de un Pueblo al que se dio, en la más remota antigüedad, un orden legal que sentó las bases de nuestra civilización. Este año, un pequeño grupo de descendientes de judíos conversos mallorquines nos decidimos a celebrar un Seder Pessah chueta. Es decir: en familia, con estricto seguimiento del ancestral rito en catalán de Mallorca, y con un recuerdo especial a las familias –tan mallorquinas como los crespells o la cassola– que durante siglos tuvieron que celebrarlo en la clandestinidad, con las ventanas cerradas y con alguna coartada preparada por si llegaban los alguaciles de la Inquisición. El judaísmo es universal, pero también extraordinariamente diverso. Y eso cambia algunos aspectos del rito religioso, siempre respetando lo esencial. Y es lógico –aunque algunos no quieran entenderlo– que quienes encarnamos los residuos del judaísmo mallorquín –tan potente hasta finales del siglo XIV y posteriormente perseguido y hasta su casi completa aniquilación– nos apeguemos, incluso con cierto desespero, a las características especiales de las celebraciones de nuestros antepasados. Porque, en cierto modo, vivimos su misma angustia. A nosotros no vendrán a buscarnos los inquisidores, pero somos despreciados y vapuleados por quienes ven en nosotros al Israel moderno, que en realidad casi no nos conoce, y del que desean, aunque no lo escriban con todas las letras –poco a poco todo se andará– su desaparición. Un Seder Pessah chueta es como todos los demás que se celebraron en la noche del pasado domingo en el mundo pero aferrado a un origen que nos legitima y nos enorgullece. Por eso, este año unos pocos lo quisimos así. Y espero que no sea el último.