Enemigo equivocado

Durante mi juventud, en Uruguay, el Gobierno fijaba los precios. Aún me acuerdo de las listas oficiales de precios publicadas en la prensa por el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios. Crecí creyendo que el precio era el resultado de un acuerdo de Consejo de Ministros. Esas decisiones políticas, pensaba, nos protegían de la avaricia de los comerciantes, que eran unos especuladores. Incluso así, con la vigilancia policial, imprescindible ante aquella pandilla de aprovechados, solían desaparecer productos populares para de esa forma colocarnos otros más caros.

Un día llegó un gobierno que dijo que los precios serían libres. ¡Dios mío! ¿Nos van a abandonar a manos de estos desaprensivos? Pero esos políticos explicaban que habían ido por el mundo y que esto funcionaba. Yo, que no había visto nada más que mi ciudad, me preguntaba cómo haríamos para vivir. Porque si eso de verdad funcionaba en el extranjero era porque no tenían a la tropa de delincuentes que querían enriquecerse a nuestra cuenta como teníamos nosotros. Yo pensaba que si ya con los controles policiales los precios estaban disparados, suprimiendo los límites y la vigilancia aquello sería el infierno.

Hace ahora medio siglo que Uruguay tiene precios bastante razonables y que, salvo en algún producto en concreto, no hay aumentos remarcables. De hecho, la inflación actualmente ronda el cinco por ciento anual, lo cual es más o menos comparable con Europa.

Reparen en el detalle: los mismos que hasta el día antes eran unos ladrones, especuladores y aprovechados fueron capaces de hacer un país normal, sin inflación y sin escasez. Cómo los que ayer eran criminales hoy son los carceleros, diríamos; cómo los que eran malos hoy son buenos. Está bien que el cambio se pudiera hacer con los mismos comerciantes porque por lo menos no hay que acometer baños de sangre.

En cambio, la vecina Argentina peronista, que por entonces estaba tan mal como Uruguay, siempre tuvo políticos serios y responsables que nunca dejaron a sus ciudadanos a merced de los ladrones. El Gobierno cuidó todos los detalles para que los precios fueran siempre sensibles con el consumidor. Ha habido «precios justos», «precios moderados» y «precios populares». Incluso se llegó a establecer por ley qué lugar debían ocupar los productos en las estanterías, porque era habitual que los comerciantes pusieran en primer lugar los más caros, ocultando los otros. En esas décadas de férreo control de precios, la media de inflación anual en Argentina fue del ciento noventa por ciento, de manera que Milei, que la ha reducido al sesenta, es un héroe.

Con el tiempo entendí el quid de la cuestión: los comerciantes no son un grupo compacto, en realidad todos buscan crecer a costa del otro por lo que con libertad buscan atraer nuevos clientes bajando los precios y vendiendo un poco más, lo que tiende a equilibrar la oferta. Y funciona. Aunque cueste de imaginar.

En cambio, el mercado inmobiliario español ha vivido el proceso contrario. Desde 2007 y hasta quizás ocho años más tarde, los promotores inmobiliarios ofrecían sus casas con unos precios muy razonables. Bajos, incluso. Hoy me arrepiento de no haber comprado un piso que nos había encantado y que, a cambio de un pequeño esfuerzo económico adicional, nos hubiera permitido hacer un buen negocio –perdón por usar esta palabra asociada a la vivienda, pero es que soy humano–. Por entonces, la crisis golpeaba tanto que no nos atrevimos, no fuera cosa que perdiéramos ingresos y nos arruináramos. Temíamos lo mismo que casi todos los demás compradores. Por eso era una crisis.

Los promotores de entonces, algunos de los cuales quebraron porque no conseguían vender con márgenes suficientes, son los mismos a los que hoy tratamos de especuladores. Los tratamos como delincuentes, ignorando que todo su negocio está intervenido por el sector público, desde la calificación del suelo a la aprobación de proyectos, desde los niveles de edificabilidad a los aprovechamiento posibles. ¡Hasta les decimos el formato de las ventanas o la calidad de los materiales!

A mí me parece casi obvio que el problema del mercado inmobiliario no está en los protagonistas, que son los mismos que hace quince años vendían y alquilaban barato, sino en el marco: si falta vivienda, sube la población y hay demanda, los precios se disparan; si el propietario al alquilar no corre riesgos, ofrecerá viviendas, si se juega meterse en un lío, buscará la vivienda vacacional. En muchos países europeos que padecen problemas similares, incluso los partidos de izquierda promueven más liberalización, más suelo, menos trabas. Hasta Los Verdes alemanes aprobaron una ley simplificando la tramitación de nuevas viviendas, porque piensan que eso ayudará.

Agredir verbalmente a los propietarios de pisos, a los promotores o a las inmobiliarias tiene la ventaja de que el enemigo es fácilmente identificable. Pero presenta el problema de que si abandonan el negocio, si retiran su oferta, las cosas empeorarán. Que la sociedad y la política se equivoquen en encontrar la causa de este caos puede ser tremendo porque únicamente empeorará la crisis.

Cuando un propietario pide un alquiler desproporcionado lo hace únicamente porque sabe que la lista de aspirantes a quedarse en su piso es ilimitada. O sea, sobra demanda. Y ese desfase entre oferta y demanda es el problema real. ¿De verdad alguien piensa que el sector público va a arreglar esta crisis? ¿Han visto cómo han funcionado estas experiencias de vivienda pública en el mundo, incluso con gobiernos competentes?

Desbarrar, por justificado que esté, no conduce nunca a la solución sino al ridículo. Es lo que nos pasa cuando exhibimos pancartas pidiendo «vivienda gratis, de calidad y para todos». Con el enemigo equivocado y la reivindicación disparatada, el fracaso está asegurado.