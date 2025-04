Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pasea de micrófono en micrófono glosando los éxitos incontestables de su política económica, hay una realidad sombría de la que nadie quiere hablar: la emigración. No la que llega, esa la vemos a menudo en los medios; sino la que se marcha. Españoles, en gran medida jóvenes y con un buen nivel académico, que abandonan el país en busca de oportunidades. Como lo hicieron sus tatarabuelos en tiempos de penurias que creíamos superados. No son cuatro gatos, bien al contrario: se acercan al medio millón de personas cada año. Un valioso capital humano cuyo potencial algunos analistas cifran en 150.000 millones. A cambio, España recibe a millones de inmigrantes de baja o nula cualificación que copan los puestos de trabajo peor pagados, con bajísima productividad y escaso valor añadido. De eso es de lo que presume el Gobierno, porque eso es lo que abunda en el país: sectores productivos que basan su crecimiento en la cantidad y no en la calidad. El turismo es el mejor ejemplo: cada año llegan más visitantes y cada año la población local pierde calidad y nivel del vida. Centrar la economía en estos sectores permite inflar los números, pero no da para buenos sueldos y buen nivel de vida general. Eso es lo que buscan esos cientos de miles de españoles que salen fuera, la oportunidad de construir una buena vida tras prepararse durante años, ante el páramo que es España en sectores tecnológicos e industriales. No es algo para presumir. Dicen los expertos que ahora que Donald Trump está causando estragos en su tierra, es el momento de atraer al talento científico de allá. Mal lo tenemos cuando nuestros talentos no tienen más remedio que huir.