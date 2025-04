Parlamento, democracia y defensa

En una democracia parlamentaria, como la española, el presidente del gobierno obtiene su legitimidad de la capacidad para contar con el apoyo de la mayoría del parlamento y, a su vez, el parlamento obtiene su legitimidad del pueblo español, soberano, que le ha votado. Es decir, un presidente del gobierno que no puede contar con el parlamento para que apruebe medidas legislativas importantes y un parlamento que no puede controlar al gobierno porque éste le priva de su derecho fundamental de control, no pueden seguir así. Tienen que desembocar o en una moción de confianza o en una convocatoria electoral. El gobierno ha incumplido el mandato constitucional de presentar la ley de presupuestos. No es verdad que con la prórroga basta. La prórroga la permite la Constitución en caso de retraso o falta de aprobación. No hay retraso porque el gobierno ha renunciado a llevar la ley al parlamento. No hay falta de aprobación porque no ha habido debate. Se está violando el derecho de los parlamentarios al control del ejecutivo. Tampoco puede presentar la proposición de «ley orgánica de protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas» ni puede llevar al parlamento la delegación de competencias a Catalunya en materia de inmigración (inconstitucionalmente pactada con Junts) porque no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Y entonces qué? El Estado de derecho cruje y la democracia parlamentaria está tergiversada. He ahí el busilis de la cuestión.

El pasado 26 de marzo, el presidente en su comparecencia en el Congreso para informar sobre el Consejo Europeo consideraba que para España es una obligación cumplir con el aumento en el gasto de Defensa. «España no puede quedarse fuera del consenso comunitario; las amenazas a las que nos enfrentamos son reales». El problema está bien presentado, pero no pudo dar cifras aproximadas porque no tiene apoyos suficientes para aprobar un plan en el parlamento. Es una lástima porque estoy totalmente de acuerdo con lo que añadió: «Los europeos debemos pasar de poner en común nuestras políticas de seguridad y defensa a desarrollar una política de defensa común y crear el Ejército Europeo, unas fuerzas armadas comunitarias… solo así nos convertiremos en una verdadera Unión». Éste es el camino para que Europa sea influyente y respetada. Pero Sánchez no cuenta con apoyos para sacar adelante esta propuesta con los suyos. Debería acudir a un gran pacto de estado con el PP (entre PSOE y PP representan el 73 % de los escaños) para un esfuerzo en defensa. Si se erigen muros para aislar a la fachosfera, luego no hay manera de encontrar una mano amiga para ir juntos. Y mientras, la democracia se debilita.