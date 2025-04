He tardado más de cincuenta años en encontrar las seis mejores frases del mundo, quizá el colmo de la sabiduría y la estética. Frases, no sentencias, ni aforismos, ni preceptos. Tampoco expresiones que a fuerza de repetición se han hecho famosas; no estoy hablando de palabras históricas o tópicos. Sólo frases. Seguramente algunas ya las habré citado anteriormente, pero como ahora no se lee, me ha parecido oportuno reunirlas en un párrafo, a fin de facilitar la comprensión lectora y adaptarme a los tiempos. Si luego ya no vuelven a leen nada más, lo saben todo. La primera son en realidad dos frases, versos de Borges. «El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes ni otro infierno». La grandeza de una frase es que le sobren los comentarios. La segunda, dentro siempre de un orden arbitrario y azaroso, es del gran clásico chino Luo Guanzhong: «Los valientes se reúnen en fortines, los héroes se juntan en las ciénagas». Y ya metidos en caligrafía china, tenemos a Chiang Te Li, del siglo IX, el mejor pintor de flores de ciruelo que ha existido. Interrogado al respecto, dijo: «Pintar la flor de ciruelo es como comprar un caballo». Frase muy críptica en apariencia, pero si dedican años a representarse estas flores, se vuelve diáfana. En cualquier caso, ahora viene una frase del ingeniero Álvaro de Campos, que en su poema Callos a la manera de Oporto, lo deja todo claro. «Nunca se puede tener razón, ni en un restaurante». El ingeniero pedía amor y le trajeron callos a la manera de Oporto fríos. Pero la explicación no importa, puesto que en efecto, nunca se puede tener razón. Ni en el restaurante. Para compensar las frases largas, ahora debería añadir una corta, «Nunca más», del cuervo de Poe. Pero hay otro cuervo menos conocido, en el callejón donde se ahorcó Nerval, que repetía: «Tengo sed». Mejor, la coloco en quinto lugar. La sexta, cuyo autor omitiré, está relacionada. «Beber es como sembrar patatas en Jutlandia». Gran frase, aunque para entenderla hay que haber visto Otra ronda y La tierra prometida, pelis con el actor danés Mads Mikkelsen. ¿Y por qué seis frases y no diez o mil? Por economía. Trabajar cansa. Si alguien quiere más, que se las busque.