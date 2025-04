Passat i present

Seria interessant disposar d’un estudi comparatiu relatiu al comportament i l’observança de les manifestacions de religiositat popular, singularment la Setmana Santa, durant els darrers cinquanta anys a Espanya. Més encara. Seria inspirador conèixer allò que perviu de la religió en societats avançades i secularitzades com la de les Illes Balears, amb uns índex de compliment religiós tradicional baix. La Setmana Santa que coneixem està associada a un projecte de cristiandat que tenia un valor de marcat extraordinari. Amb el boom turístic a Espanya, les processons esdevingueren un producte turístic d’alta qualitat. Així mateix, són, encara, les processons una evidència pública de cert impacte social que posa de manifest la capacitat de convocatòria de l’organització catòlica. Les confraries representen ‘una altra església’, un dels molts rostres que sostenen les religions públiques. Tant des de l’àmbit turístic i econòmic, com des de la perspectiva de la religiositat, la Setmana Santa conserva en un estat de salut rellevant allò més bàsic de l’existir i de viure la fe. No se sap molt bé a qui representen exactament, però escenifiquen que hi ha sectors quantitativament considerables de la ciutadania que sintonitzen amb una manera autònoma i tradicional d’entendre la fe. En molts vessants, aquestes associacions permeten experimentar i aprofundir els components més emocionals de la fe, tot allò que té de ritual, d’escenificació sense massa necessitat de discursos ni amb l’obligació d’haver d’estar sotmesos a dogmes ni a normes morals. Per això, aquest fenomen no s’acaba d’entendre bé si s’analitza exclusivament des de la dinàmica racional i amb una mirada primmirada i essencialista. La vida col·lectiva, en general, popular i bàsica, no és enemiga de la religiositat. Fins i tot sectors tradicionals introdueixen novetats i actuen amb tots els recursos i mediacions de la modernitat. La figura del papa Francesc per ventura no s’entén del tot si no es col·loca en el context de la religiositat popular. No es comprèn si no és en tot allò que neix en els ambients populars i creix com a resultat d’aquelles necessitats elementals i bàsiques d’expressar una fe feta de materials sense refinar. El món actual manifesta la seva religiositat amb expressions i manifestacions que tenen connexió amb el passat, però si hom s’hi acosta ben aviat observa que les processons d’avui i la manera com se celebra la Setmana Santa només conserva l’essència de la tradició. L’observador també sap que en el passat el compliment religiós no era tan profund ni tan autèntic com molts estan idealitzant.