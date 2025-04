El llibre de Sant Jordi

D’aquí poc, un any més, celebrarem la Diada de Sant Jordi. Ho farem amb roses i amb llibres. Per la meva part, jo ho faré de manera molt destacada, amb llibres. Enguany, però, ho faré especialment amb un sol llibre.

A finals d’any vaig publicar un voluminós volum que replegava catorze peces teatrals, vuit ja publicades amb anterioritat i sis d’inèdites. Es titulava i es titula Teatre reunit, i és una meravella. Posteriorment n’he publicat un altre de narracions que es titula La transfiguració. És aquest el que considero que és el meu llibre d’enguany de Sant Jordi, per ser el més recent i l’últim. Us el recomano. En ell hi ha el meu últim mig segle de saviesa literària, si és que en tinc alguna. En aquest recull de contes hi he reunit tot allò que aquests últims cinquanta anys havia deixat als calaixos sense publicar. Alguns d’ells foren premiats amb algun guardó del que no surten als periòdics, i la gran majoria foren seleccionats o havien estat finalistes de premis més coneguts. Ara, quan a finals d’any l’editorial Xandri, dirigida per l’amic Sebastià Bennasar els va treure al carrer, jo no me’n podia avenir d’haver-los abandonat en vida. Són excel·lents. Sé que el propi autor no ho hauria de dir, però aquesta és la veritat. Si no fossin meus, proclamaria la seva excel·lència a tot arreu.

Tot això que dic, ho dic perquè aquest Sant Jordi l’he designat el meu llibre d’aquesta Festa de les Lletres, de les Flors i de l’Amor que és aquesta Diada, de manera vehement i entusiasta. L’humor i les reflexions del teatre de l’absurd que caracteritzen el meu estil, la ironia, el goig i l’esperit juganer són els seus principals ingredients. M’heu de disculpar, però els nostres fills és allò que més estimem a la vida.

I no vull dir res més, perquè em faria indigne de mi mateix. Bon Sant Jordi a tots!