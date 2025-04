Joan Forteza, una llegenda

Joan Forteza ha fet noranta anys. O noranta-un. No s’aclareix. En tot cas, encara no en suma tants com gols va fer amb la samarreta del Mallorca. En una entranyable entrevista de Miquel Alzamora comenta que ja no l’escometen pel carrer. Ho diu sense acritud ni nostàlgia. És una persona tan bona com noble va ésser a la gespa. Penso que tant el club de la seva vida com les institucions autonòmiques farien santament si li retessin l’homenatge que es mereix.

Parlem d’un futbolista notable, insubstituïble per l’entrenador Juan Carlos Lorenzo, tot i ésser mallorquí, de Pollença concretament. Vull remarcar-ho perquè aquesta condició, en les dècades més fosques del franquisme, les del cinquanta i del seixanta, més que un avantatge, s’havia de considerar un hàndicap. Forteza va fitxar pel Mallorca l’any 1956, quan l’objectiu era l’ascens a segona divisió. No va aconseguir-ho, i el president, Jaume Rosselló, va fer taula rasa de la plantilla, amb les excepcions de Magí i Forteza.

Probablement va pecar de lleugeresa, perquè partiren jugadors de vàlua, com Homar i el porter Vilar, que recalaren a un equip de més volada, el Córdoba. En qualsevol cas, el cop sobre la taula de Jaume Rosselló (don Jaime Rosselló, en castellà) va sortir d’allò més bé. En dues temporades, el Mallorca ascendiria de Tercera a Primera, i Forteza en va ésser un dels protagonistes més determinants. El primer gol a Primera el va fer ell, Forteza, en rematar un centre de Julià Mir, un altre nom a tenir en compte. Mir seria traspassat a l’Elx, i Forteza acabaria la seva trajectòria en el Lleida. Curiosament, tot i ésser futbolistes de prestigi, no gaudiren per part del club ni dels mitjans de comunicació de tot l’escalf del qual s’havien fet creditors. Record la sentència d’un dels més afamats periodistes esportius de Palma: si el Mallorca vol mantenir la categoria ha de prescindir dels jugadors mallorquins.

Argumentava que freturaven de qualitat, i que si naps i que si cols! Predominava l’autoodi. Si algú excel·lia en qualsevol disciplina de la vida, era objecte d’un interès que oscil·lava entre el menyspreu i l’escepticisme. «I aquest agosarat, què s’ha pensat ésser?», era habitual demanar-se. Els elogis havien de venir de fora, aleshores l’admiració no coneixia límits. Josep Melià contava com un periodista va aconseguir fama i prestigi, en fer que el nomenessin corresponsal d’un diari de Madrid. De menystingut va passar a reverenciat, tot i que les seves opinions no eren de gaire volada. Se’n feia creus, Melià. D’això se’n deia provincianisme. Però la cosa tenia arrels força més pregones.

Quan el Mallorca va ascendir a Vallejo, en el camp del Llevant (1-2), els seguidors que havien viatjat a València no saberen com exterioritzar l’alegria, perquè ens havien robat els referents culturals i freturàvem de cançons que ens identifiquessin. Aleshores, què feren? Cantaren Sor Tomaseta, no en sabien d’altra. Joan Forteza no va poder jugar aquell partit, però havia estat un dels grans artífexs de l’ascens. El seu nom fa part de la llegenda del mallorquinisme. Movia l’equip, marcava el ritme del joc. En aquell temps que els adolescents sols sabíem córrer amunt i avall rere la pilota, ens donà a entendre que per a triomfar en el futbol no basten les cames, sinó que cal ésser intel·ligent. Ell ho era (i ho és, esperem que per molts d’anys).