Bloquearse

Las personas nos bloqueamos. Yo por ejemplo ahora mismo estoy bloqueado escribiendo este artículo, pero es un bloqueo de transición. Quiero decir que arrancaré de una manera u otra, no sé muy bien cómo, pero lo haré. Estar bloqueado es algo que nos sucede de vez en cuando. No hablo de quedarte en estado de shock por una noticia impactante, hablo de otra cosa.

Por ejemplo, cuando me sacaba el carnet de conducir en una prueba práctica me suspendieron porque me detuve en un semáforo en verde. Sí, en verde. Fernando Alonso creo que no había nacido y por lo tanto no sabía casi nada de coches. A eso me refiero. En la mili me hicieron desmontar el rifle y montarlo, pero me sobraron piezas para otro más y me quedé bloqueado. No había visto la película La Chaqueta metálica y me faltaban argumentos de peso para manejar armas de fuego.

Me suelo bloquear delante del aparador de la panadería S’estació porque no sé qué elegir de todo lo bueno y sabroso que ofrece Fernando Crespí. Es un bloqueo agradable. Al final siempre me quedo con los croissants de pranilé. También me bloquee el otro día, pero de indignación, al ver a tres jóvenes adolescentes de la época subidos en un monopatín con sus mofetas a modo de pelo y creyéndose los nuevo Travolta, aunque evidentemente no saben ni quien fue Travolta. Por cierto el que conducía llevaba a cabo una videollamada.

La última vez que quedé bloqueado fue cerca de casa cuando entré en un bar a tomar algo con la excusa de leer los periódicos. El local está regentado por una familia de chinos y me sirvieron el café con un rollito de primavera a las ocho de la mañana. Si eso a usted, querido lector, no le bloquea, no le bloqueará nada. Es indestructible.