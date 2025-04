Llegaba la Semana Santa y era como meterse en una película a cámara lenta, sobre todo aquellos dos días, jueves y viernes. Dos días que se hacían excepcionalmente largos, cada hora tardaba más de sesenta minutos en pasar y venían acompañados de ritos y de maneras de estar y actuar que no se daban en cualquiera otra época del año. No puede decirse ni que hiciera calor ni que hiciera frío, no era invierno ni era verano; era, como ahora sigue siendo, primavera. No había clase pero tampoco a esa pausa podía llamársele vacaciones, no al menos como a la pausa de la Navidad o a la de los meses de verano.

No viví los años oscurísimos pero sí, todavía, los de alguna oscuridad. Ya no se cubrían en las casas las figuras de escayola, las fotografías o los cuadros de las paredes con telas oscuras como de muerte -eso lo vi en las películas- pero ni lo que pasaba dentro ni fuera de casa era igual a cualquiera otra época del año. Lo que era normalidad dejaba de serlo, era como si todo se parara; y lo que no se paraba, se movía a un paso mucho más lento. La feria, la de los tiovivos y los palos con dulce en forma de algodón, había abierto unos días antes pero algunos de esos dias de quedarse en casa, cerraba. No había música, ni caballitos ni trenes de la bruja. Tampoco abrían los cines y regían otros horarios para la televisión, que daba películas que no eran del Oeste sino de romanos. Papá pasaba más tiempo en casa, y mamá y la abuela hablaban de unos oficios, pero eran unos oficios que no tenían nada que ver con los trabajos y sí con misas. El domingo anterior habían venido con unas palmas, que tampoco eran palmas de aplaudir, y que se quedaban en un balcón. Es posible que desde el ajetreo de hoy, y la conexión permanente con nada, pueda ver aquel tiempo lento como necesario. Es posible. Pero mi yo de entonces discreparía mucho de mi yo de hoy.