El sueño de Maquiavelo

Se cuenta que Maquiavelo en el lecho de muerte reveló a sus amigos haber tenido un sueño que con el tiempo se ha hecho famoso. Contó haber visto una multitud de harapientos, de aspecto mísero, con muestras de sufrimiento que al preguntarles quienes eran respondieron que los santos y beatos, los bienaventurados del paraíso. Siguió andando y después de aquella imagen se le apareció una muchedumbre de hombres amables, ataviados con buenos ropajes que discutían animadamente.

Entre quienes pudo distinguir a Platón, Plutarco y Tácito. Al preguntarles quienes eran y adonde se dirigían. Una voz respondió que eran los condenados al infierno. Concluido el relato confesó a sus amigos que prefería ir al infierno para poder hablar con los grandes hombres que la historia ha dado, a morir de aburrimiento con los santos y beatos; burlándose del paraíso y del infierno cristianos. No sabemos si es cierta esa historia, pero es una buena manera de presentar al personaje; burlón e irreverente como su leve sonrisa pone de manifiesto antes de pasar por la cárcel, donde fue torturado. Al salir, dolido del encierro, con un rictus de amargura, escribió estos versos: Yo espero, y esperar acrecienta mi tormento;/lloro, y llorar nutre el desdichado corazón;/río, y mi reír no pasa adentro;/ ardo, y el ardor no se ve afuera;/ yo temo lo que veo y lo que siento:/ toda cosa me da nuevo dolor;/ así esperando, lloro, río y ardo,/ y de lo que oigo y contemplo tengo miedo.

Sus restos descansan en la Iglesia de Santa Cruz, de Florencia, lo que puede parecer paradójico dada su personalidad; aunque no lo es tanto si tenemos en cuenta que las críticas a la iglesia las hizo siempre por su papel en la sociedad. Nunca cuestionó los planteamientos teológicos. En Santa Cruz se encuentra rodeado de grandes personajes, de los que según el sueño uno diría que debieran habitar en el infierno, como: Miguel Ángel, Galileo, Dante, Vasari y Rossini.

Su nieto Guiuliano de Ricci desveló que su abuelo pertenecía a una cofradía de seglares que se reunían para cantar vísperas, celebrar maitines y hacer caridad; y también que antes de morir se confesó con un tal fray Matteo. Sobre su sarcófago de mármol puede leerse el siguiente epitafio: «Tanto nomini nullum par elogium Nicolaus Machiavelli» (Ningún epitafio iguala a tan gran nombre.)