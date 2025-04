La fatalidad, el destino aciago, ha sido durante siglos el personaje más importante de la narrativa, la dramaturgia y el arte poético, hasta el punto de que no se concebía ninguna historia importante en la que no tuviese un papel decisivo, y ningún héroe digno de tal nombre al que no azotase el viento del destino. Los hados (fatum) zarandeaban a hombres, mujeres, dioses y bestias, y nadie se libraba de su fuerza irresistible.

De los caprichos de la fortuna. Era el tema casi único de la tragedia griega, y protagoniza el 75% (tres cuartas partes) de los clásicos de la literatura, a distancia del adulterio (Ana Kerenina, Madame Bovary, etc.) y la misma muerte, que no dejan de ser maneras de fatalidad. La fatalidad rige todos los acontecimientos humanos, y también afecta a la llamada salud mental, ya que jamás existió causa tan determinante como el azar. Además, la fatalidad otorga un toque estético y operístico a las desdichas humanas, una cierta grandiosidad sin la que no existiría la poesía, ni el arte, ni nada. Sin embargo, puede que lo hayan notado, de unos años a esta parte ya no está de moda hablar de eso, apenas se menciona la fatalidad, incluso está mal visto hablar de buena o mala suerte, porque no sólo nos hemos creído que cada cual labra su suerte (que no existe, en fin), sino que todas las cosas suceden por algo, y puesto de somos libres, elegimos nuestro destino. Disparatado, desde luego. Mencionar el fatum parece cosa de pusilánimes y supersticiosos, gente sin agallas que busca excusas, como si la infinita sucesión de causas y efectos tuviera algún sentido, y en nuestra mano estuviese decidirlo. Si la fatalidad te arrolla, como a Aquiles, es que tú te lo has buscado y eres el único responsable. El lema sagrado del capitalismo, en efecto. La fatalidad eres tú. Que es como decir que no existe y la voluntad todo lo puede. ¡La voluntad! Valiente patraña. Acaso sea exagerado afirmar que la desaparición de la fatalidad en la cultura fue la peor fatalidad imaginable, pues ya no permite entender nada. Razón de más para afirmarlo. Da mala suerte olvidarse de la mala suerte. Y en lo referente a mi salud mental, sigue excelente. Afrontando la fatalidad.