És freqüent, i comprensible i més que assenyada, la queixa que els articles d’opinió sempre plantegen problemes i mai hi ofereixen solucions, i per un cop, i esperant que no siguin l’últim, acceptarem el greuge i fins i tot hi posarem remei. En poques línies el lector trobarà la solució al greu, i molest, problema d’incivisme que suposa la (molta) gent que crida les seves converses per mòbil al transport públic, i també el carrer i gairebé en qualsevol lloc, una solució que no és del tot infal·lible però sí prou efectiva. Tothom coneix el problema, i l’ha patit, però poca gent hi fa res més que oposar un gest silenciós de resignació, segurament per estalviar-se problemes. Naturalment, no cal esperar res de l’administració, així que hem d’espavilar.

La millor solució, i gairebé l’única (i descartant les opcions violentes, com aconsellen les lleis i la realitat), és intervenir en la conversa, escarnint la persona que crida, sense haver-nos demanat permís, els seus afers, que rarament són d’interès. Si sentim, obligatòriament, «Ai, no sé si hi arribaré...!» (si sentim això textualment primer hauríem de felicitar l’emissor del missatge per emprar-hi el pronom) hem d’amollar més o manco en el mateix to de veu: «Sí, va, sí que hi arribaràs a temps, fes un petit esforç...!», i si se’ns obliga a escoltar, per exemple, «Ho vaig trobar massa car i li vaig dir que m’ho pensaria» es tracta de completar: «Tens raó, et convé mirar-te altres alternatives més barates». Hi ha el problema que moltes de les converses que ens obliguen a escoltar tracten afers diguem-ne íntims i personals, i aquí cal ser discrets i, sense afegir llenya al foc, si més no inicialment, començar amb un avís de la mena «Ja que ens expliques això, només puc recomanar-te...».

Sí, aquesta tècnica funciona bé i la persona que cridava sol baixar tot d’una el to de veu, i no trobarem cap solució (pacífica) millor. També hi ha la possibilitat que l’escarnit reaccioni amb violència i la situació es compliqui, i en aquest cas no podrem més que dir al «No m’interessa gens el que dius, però com ens obligues a participar en la teva conversa puc suggerir-te...». A partir d’aquí, pot ser el principi d’una llarga amistat... o no.