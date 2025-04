Con o sin fe

Estas fechas tan señaladas me impiden escribir sobre lo lamentable y contraproducente que resulta el discurso esencialmente antiturístico de un pope hotelero o de lo surrealista que es anunciar planes de transición energética y no se diga ni palabra del cierre y desmantelamiento de una central de carbón, Es Murterar, que este pasado trimestre ha trabajado sin parar durante innumerables semanas.

De todo ello hablaremos, pero como la Semana Santa exige, vamos a postergar lo mundano para rescatar lo trascendente. Como primera idea, quiero destacar la tremenda complicación de lo espiritual cuando la modernidad se encuentra en modo supervivencia. Cierto que hubo momentos mucho peores a nivel personal o social y, no obstante, las familias se entregaban a la fe y a la devoción como vía de escape y también como modo de dar sentido a la vida. Ahora también existen esas miserias en el contexto de un mundo convulso y de un planeta tocado por las decisiones de los humanos.

Una de las muchísimas lecturas que recomiendo para entender la autosuficiencia, el egoísmo y el ateísmo imperantes tiene un titulo muy sugerente: Si Dios no existe (L. Kolakowski, 2019). A lo largo de sus páginas se plantea de modo sumamente original los argumentos filosóficos a favor y en contra de la existencia de Dios. El autor reexamina las críticas racionalistas clásicas a la creencia religiosa y mantiene que, en un sentido, esas críticas son válidas: la creencia religiosa no puede justificarse por medio de argumentos filosóficos del tipo de los que usan los racionalistas. Hay algo inexplicable que es la fe y que genera más fe. Es una cadena que hoy y mañana tiene su máximo esplendor en los miles de personas que visitarán La Sang; un fenómeno del pasado que se repite y no deja de fascinarme.

Estos días ponen de manifiesto que la búsqueda de razones ante todas las desgracias que nos rodean es consustancial al ser humano y que todo le supera como ocurre con el inexplicable misterio de la fe. Durante la Pascua intentamos representar aquello que no es humano y, sin embargo, es algo intrínseco y esencial en nosotros. Algo que nos da fuerza y que nos plantea el dilema del prójimo como una proyección de nosotros mismos. Una celebración cristiana donde el vacío de los que tanto añoramos se transforma en un futuro y eterno encuentro cuya dimensión resulta totalmente desconcertante. La resurrección puede ocurrir a diario, es una necesidad y un misterio.

Esperanza, no veo otra alternativa para mantenerse en unos tiempos tan faltos de solidaridad y plegados de odio. Aquellos cátaros –ancestros de muchos mallorquines– entendían que la realidad y la existencia eran un infierno previo al anhelado paraíso. No creo que visiones tan apocalípticas tengan cabida actualmente, pero sí que la bondad y el proselitismo son una fórmula para la felicidad y la tranquilidad de conciencia. La religión como camino es una decisión personal que en estos días se manifiesta y debería respetarse.