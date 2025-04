Vargas Llosa, in memoriam

Siempre he pensado que la muerte de un creador es la más indolora de todas, salvo lógicamente para los deudos que pierden también a la persona. La desaparición física de uno de los genios de la generación del boom latinoamericano (la otra cumbre era García Márquez, que se nos fue envuelto en alzhéimer en 2014) es, al margen de la pérdida física, la consolidación ya definitiva de una obra inmortal, sin hipérbole alguna. El hombre se esfuma pero su creación permanece para siempre, inmovilizada por los arcanos de la muerte. La desaparición del progenitor de las obras de arte concede a lo creado una fijeza marmórea, incuestionable, y los mundos engendrados por la ensoñación del autor pasan a ser ya definitivamente reales, perdurables, y también, por supuesto, inviolables.

La creación literaria es, a mi juicio, algo más que una disciplina artística. No basta con ser un buen prosista, ni con haber acopiado una gran cultura, ni con poseer una imaginación brillante para ser un buen novelista, un auténtico creador: para eso hacen falta facultades excepcionales, unas dotes que se asemejan por fuerza a las que adornan a los dioses, capaces de engendrar cualquier cosa de la nada contraviniendo las leyes físicas y aceptando tan solo las reglas apócrifas de la magia.

Las grandes novelas de Vargas Llosa, Conversación en La Catedral, La fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras, La Ciudad y los Perros… regalan universos sólidos, mundos particulares completamente autónomos, que seguirán ahí hasta la extinción de la última memoria humana. Quiero decir que la tragedia de la pérdida se compensa con una nueva natividad. Es un consuelo al menos.

Conocí de lejos a Mario, cuya bonhomía personal y elegancia en el trato hacían de él un hombre de atractiva llaneza, y le aprecié sinceramente. Discrepé muchas veces de sus posiciones políticas y vitales, que me parecieron ininteligibles en varias ocasiones. Pero en esta hora decisiva en que el gran autor cumple definitivamente su destino, me alegra sobremanera que se hayan corrido todos los cortinajes: Vargas Llosa es ya él mismo, sin sombra ni acompañamientos, y el mundo le debe, claramente, el regalo de sus relatos apasionados.