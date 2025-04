No queda sitio en las iglesias

Tengo un amigo excepcional. Difícil disponer de otro igual. Se llama Diego Polo. Muchos le conocen. Maneja de maravilla las «tertulias del bar Cristal» y es el portavoz y portafotos de la populosa parroquia de Santa Catalina Tomàs en Palma. Lunes 14 de abril, creía recibir algo sobre la instauración de la Segunda República, pero no. Recibo una misiva y unas fotos del inicio de la Semana Santa, centradas en la misa del Domingo de Ramos en su parroquia. Me dice: «–No cabía un alma más. La calle, durante la bendición de las palmas, también se llenó de fieles con rostros de alegría y recogimiento.»

Y yo me pregunto qué está pasando. Algo parecido han dicho los telediarios nacionales. Todos coinciden en que, pese a las amenazantes lluvias, todos en la Península están pendientes de las celebraciones religiosas. Aquí mismo donde vivo, en Esporles, con la ayuda de Miquel Nadal, diácono más que coronado, no teníamos rector, pero sí, en la persona de Miquel, un animador formidable de nuestra actividad religiosa, que el domingo llenaba la iglesia y la procesión de Diumenge de Rams. Cuando se lo comenté, me contestó: «-Pues ayer sábado, la misa de las siete de la tarde también ofrecía el mismo aspecto y me quedé sorprendido pensando que hoy domingo no vendría nadie.»

Así están las cosas. Las iglesias se llenan. No hay sitio en ellas y todo esto en el contexto de una cristiandad desconcertada, con su cabeza romana –el papa Francisco– comatosa, despidiéndose día sí y el otro también y, lo que es más grave, en un contexto global que tira hacia cualquier parte menos al interior de nuestros corazones de creyentes. No lo entiendo. Otro de mis amigos de excepción –Joav Avtalión– israelí residente en Palma desde hace años me invita a la presentación de un libro suyo. Pienso que es de informática, ciencia de domina, o de aventuras marineras, cosa que también domina, pero no. Es de teología. Se titula El camino del corazón y busca que en sus páginas se abracen los corazones y el pensamiento de nuestro Ramon Llull, del musulmán Abu Hamid al Ghazali y del judío Abraham Maimónides. ¡Por favor! Bien está que los reúna en un resopón, pero es que se empeña en que los tres sean hijos de Dios y confraternicen en la verdad. Ya le digo, no entiendo nada. Ahora llenando iglesias, mezquitas y sinagogas y todos santos. ¡Anda ya!

En esta tesitura me encuentro, cuando me llama mi sobrino Alfonso Piña: «–Tío Román –me dice–, te espero en San Francisco, salgo con mi mujer y mi hija, integrados los tres en la cofradía de la Virgen de la Esperanza–. Pero vamos a ver, le contesto, si la familia jamás habíamos ido de procesiones y menos de Semana Santa. Si mi sobrino solo se dedica a los seguros. Pues ahora resulta que quiere asegurar a media Mallorca, camino del Cielo y bajo la cofradía que llamábamos del Buen Ladrón, que don Juan March subvencionó hace ochenta años.

Y terminemos. Hora es de aclararnos. ¡Tiempos difíciles, amigo Sancho! Menuda la que estamos pasando. Y claro, la religión alcanza su mejor sentido. Hay que cobijarse, y nada mejor que en el corazón y la mente abierta al cariño del Padre.