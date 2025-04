Luego de haber deseado unas felices pascuas a conocidos, amigos y demás, me preparé para confinarme en casa toda la Semana Santa, ya que, para mí, además de ser santa es una aburrida sucesión de días que preferiría saltarme, la verdad. La Semana Santa nunca me ha gustado. Ni siquiera de pequeña, cuando toda la familia se reunía para asistir desde una balcón de la calle Sant Miquel a las procesiones. Aquella gente encapuchada, con cadenas en los tobillos o descalza, avanzando lentamente al son de una música muy deprimente, me dejaba turulata. Para colmo, ni siquiera me gustaban los confites que, después de una hora chupando, terminaban en una triste almendra que yo escupía en mi pañuelo. No. La Semana Santa nunca ha sido para mí y eso que teníamos vacaciones. Tampoco me gustaban ni me gustan las panades que, por supuesto, mi madre compraba en un horno de confianza. Nunca se hicieron en nuestra casa. Ni siquiera hacíamos crespells. Sobre todo desde una vez en que mi madre lo intentó y todo fue a parar a la basura. Entonces ella dijo: «S’ha acabat. Mai més.» A lo que mi padre contestó: «No passa res. Ses de (el horno de confianza) són ben bones. No passis pena.» Esta era una característica de mi familia: no nos desesperábamos por cosas como esta, puesto que a menudo teníamos una solución. Así pues, como iba diciendo, la Semana Santa, además de santa era muy tediosa. Para mí lo sigue siendo. El Jueves Santo me confino en el sofá hasta el lunes –tal vez con un rubiol a mano– y vuelvo a ver, sin excepción, Ben-Hur. No hay otra opción. Ya de pequeña me conmovía muchísimo la historia de la madre y la hermana de Judá, enfermas de lepra. Menos mal que al final se curan y todo termina bien porque tres horas y media son muchas. Ay, creo que acabo de hacer un spoiler… Lo siento. Ya me perdonarán. Feliz Pascua.